۴۰۰۰ خدمت تخصصی در حوزه تغذیه به شهروندان جم ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه قلاوند عنوان کرد: کارشناسان تغذیه این شبکه در سال ۱۴۰۴، با هدف ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری از بیماریهای مرتبط با سوءتغذیه، موفق به ارائه سه هزار و ۹۳۷ خدمت تخصصی در حوزه تغذیه به شهروندان جمی شدند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم گفت: این خدمات تخصصی که توسط کارشناسان مجرب تغذیه شبکه بهداشت انجام شده است، به مجموع هزار و ۵۵۰ نفر ارائه شده است که عموماً تمرکز این برنامهها بر آموزشهای تغذیهای، پایش وضعیت سلامت گروههای آسیبپذیر و ارائه مشاورههای اختصاصی برای بهبود سبک زندگی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: تداوم این خدمات و گسترش آنها در سالهای آتی، نقش مهمی در کاهش هزینههای درمانی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا خواهد کرد.
