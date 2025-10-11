مرتضی پنجه شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ششماهه نخست سال جاری، ۱۲ هزار و ۶۹۶ مورد مراقبت تغذیهای توسط کارشناسان تغذیه و رژیمدرمانی برای شهروندان کاشانی انجام و در سامانه سلامت ثبت شده است.
وی ابراز کرد: از مجموع مراقبتهای انجامشده، یکهزار و ۴۲۱ مورد مربوط به کودکان و یکهزار و ۹۷ مورد نیز مربوط به مادران باردار بوده است.
سرپرست مرکز بهداشت کاشان با بیان اینکه تغذیه سالم از ارکان اصلی سبک زندگی سالم و سلامت پایدار است، تصریح کرد: اصلاح الگوهای غذایی، ارائه مشاورههای تغذیهای متناسب با وضعیت جسمانی و فرهنگی هر فرد و توجه به سوابق بیماریها و داروهای مصرفی، از جمله وظایف کارشناسان تغذیه در مراکز بهداشتی شهرستان است که این خدمات بهصورت رایگان در اختیار مراجعان قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: افراد مبتلا به بیماریهای زمینهای نظیر دیابت، فشار خون بالا، بیماریهای قلبیعروقی و سایر اختلالات متابولیک، همچنین افرادی که قصد کاهش وزن یا رسیدن به وزن مطلوب دارند، میتوانند با مراجعه به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت و تشکیل پرونده، از خدمات تخصصی تغذیه بهرهمند شوند.
پنجهشاهی در پایان بر اهمیت استمرار مشاورههای تغذیهای تأکید کرد و گفت: اجرای منظم توصیههای تغذیهای و پیگیری مستمر جلسات مشاوره، نقش مهمی در کنترل بیماریها و ارتقای سلامت عمومی جامعه دارد.
