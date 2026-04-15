وارد آمدن ۲ ضربه سنگین به نتانیاهو طی روزهای اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، روزنامه عبری زبان هاآرتص اذعان کرد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با دیدن عملکرد رسانه ها و همچنین افکار عمومی احساس ناامیدی می کند چرا که می بیند با وجود تلاش هایشان برای آن که خود را پیروز جنگ نشان دهد به عنوان بازنده جنگ معرفی می شود.

در این گزارش آمده است، شکست ویکتور اوربان دوست نتانیاهو در انتخابات مجارستان جایگاه وی را تضعیف کرده و نشان می دهد تا چه حد محور پوپولیستی در غرب شکننده است.

پیشتر نیز رسانه های صهیونیستی شکست همپیمان مهم تل آویو در مجارستان را یک زلزله سیاسی توصیف کرده بودند.

هاآرتص اضافه کرد، تعلیق توافق نظامی با تل آویو از سوی دولت راست گرای افراطی ایتالیا نیز انزوای بین المللی نتانیاهو را برجسته می کند.