هیلاری کلینتون: موضع آمریکا در قبال ایران «بسیار ضعیف» است 

به گزارش خبرگزاری مهر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق آمریکا در اظهاراتی تاکید کرد که موضع ایران در تعامل با پرونده هسته‌ای ایران «بسیار ضعیف» است. وی ابراز داشت که آمریکا بسیاری از اهرم‌های قدرت و نفوذ را که در دوره‌های گذشته مذاکرات داشت، از دست داده است.

کلینتون تصریح کرد که موازنه‌های منطقه‌ای و بین المللی طی سال‌های اخیر شاهد تحولات زیادی بوده که این موضوع بر قدرت آمریکا در تحمیل شرایط خود یا کنترل مذاکرات در مسیر مورد نظر این کشور تاثیرگذار بوده است.

وی در بخشی از سخنان خود که در پلتفرم ایکس نیز منتشر شده، گفت که عجیب است که کسی به دونالد ترامپ نگفته است که ممکن است ایران تنگه هرمز را مسدود کند.

وزیر خارجه اسبق آمریکا خاطرنشان کرد که در هر جنگی که پیش از این مشارکت کرده است، این فرضیه را در نظر گرفته که ممکن است ایران این کار را انجام دهد.

کلینتون به تجربه گذشته تعامل خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اشاره و تاکید کرد که من تجربه کرده‌ام که نتانیاهو بارها سعی کرده روسای جمهور آمریکا را به ورود به جنگ بی‌پایان با ایران قانع کند.

وی اعلام کرد که بارها و بارها مذاکرات طولانی با نتانیاهو و تیم جنگی وی در این خصوص داشته و هرگز زیر بار این مطالبات نرفته است، چرا که مشخص نبود که سرنوشت چنین جنگی به کجا خواهد کشید.