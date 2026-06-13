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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

جنگنده‌های مجارستان برای رهگیری هواپیمای رژیم صهیونیستی اعزام شدند

جنگنده‌های مجارستان برای رهگیری هواپیمای رژیم صهیونیستی اعزام شدند

پس از اینکه ارتباط یک هواپیمای رژیم صهیونیستی با برج مراقبت قطع شد، دولت مجارستان ۲ فروند جنگنده JAS-۳۹ Gripen خود را برای رهگیری این هواپیمای متعلق به صهیونیست ها به پرواز درآورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، دولت مجارستان ۲ فروند جنگنده JAS-۳۹ Gripen خود را برای رهگیری یک فروند هواپیمای متعلق به رژیم صهیونیستی به پرواز درآورد.

بر اساس اعلام این رسانه، این روداد پس از آن رخ داد که ارتباط یک هواپیمای رژیم صهیونیستی با برج مراقبت به صورت موقت قطع شد؛ سپس بوداپست نیز جنگنده‌ های خود را برای رهگیری آن اعزام کرد.

هواپیمای رژیم صهیونیستی به دلیل نقص در سیستم‌ های مخابراتی یا خطای انسانی، ارتباط رادیویی خود را با مرکز کنترل ترافیک هوایی مجارستان از دست داد و سپس این رویداد رخ داد.

جت‌هایJAS-۳۹ Gripen

خود
کد مطلب 6859006

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