به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، دولت مجارستان ۲ فروند جنگنده JAS-۳۹ Gripen خود را برای رهگیری یک فروند هواپیمای متعلق به رژیم صهیونیستی به پرواز درآورد.

بر اساس اعلام این رسانه، این روداد پس از آن رخ داد که ارتباط یک هواپیمای رژیم صهیونیستی با برج مراقبت به صورت موقت قطع شد؛ سپس بوداپست نیز جنگنده‌ های خود را برای رهگیری آن اعزام کرد.

هواپیمای رژیم صهیونیستی به دلیل نقص در سیستم‌ های مخابراتی یا خطای انسانی، ارتباط رادیویی خود را با مرکز کنترل ترافیک هوایی مجارستان از دست داد و سپس این رویداد رخ داد.

جت‌هایJAS-۳۹ Gripen

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