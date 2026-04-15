آبرسانی به ۹۴۳۰ روستا تا پایان سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اعلام این خبر که از ابتدای اجرای طرح جهاد آب‌رسانی تا پایان سال گذشته آب‌رسانی به بیش از ۹۴۳۰ روستای کشور به انجام رسید گفت: از ابتدای طرح جهاد آب‌رسانی ۱۰ هزار روستا که به آب شرب سالم به صورت پایدار دسترسی نداشتند شناسایی شدند و تامین پایدار آب شرب و بهداشت این روستاها در دستور کار قرار گرفت.

او خاطرنشان کرد: طرح جهاد آب‌رسانی به عنوان یک اقدام کلیدی برای تأمین آب شرب و بهبود شرایط زندگی در مناطق روستایی، نقش مهمی در توسعه پایدار و بهبود بهداشت عمومی ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور هم‌چنین از اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های رفع تنش آبی در روستاهای کشور خبر داد.

به گفته امینی این اعتبار در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ علاوه بر ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در جداول بودجه استانی برای آب‌رسانی روستایی اختصاص یافته است که با هدف تقویت زیرساخت‌های آب‌رسانی، پایداری تأمین آب شرب و کاهش مشکلات ناشی از کم‌آبی در مناطق روستایی هزینه خواهد شد.

او تأکید کرد: تمرکز این منابع بر روستاهای دارای تنش آبی و مناطق اولویت‌دار است و اجرای به‌موقع پروژه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شرایط زندگی روستاییان داشته باشد.