هیچ نقطه ای در کشور با قطعی آب شرب مواجه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، هاشم امینی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، با بیان اینکه در دوران جنگ، تلاش شد آب پایدار و سالم در اقصی نقاط کشور تأمین و همزمان فرآیند جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب بدون وقفه انجام شود ادامه داد: متأسفانه بخشی از تأسیسات به‌ علت جنگ آسیب دید، اما همکاران ما با تلاش‌های بی‌وقفه شبکه‌ها را مجددا به مدار بازگرداندند، به‌گونه‌ای که حتی برخی شهروندان متوجه این آسیب‌ها نشدند.

امینی با اشاره به تلفات انسانی این حوادث گفت: در این ایام، چهار نفر از همکاران ما در صنعت آب و فاضلاب به درجه شهادت نائل شدند و ۲۴ نفر دیگر که شامل مهندسان و کارگران بودند، مجروح شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به شرایط خاص قشم گفت: با وجود محدودیت تجهیزات سنگین مانند جرثقیل و بیل مکانیکی، همکاران توانستند وارد عمل شوند و آب‌رسانی به شهروندان و روستاییان را برقرار کنند.

وی درباره سایر مناطق آسیب دیده صنعت آب و فاضلاب در سراسر کشور گفت: در استان مرکزی، مخازن آب آسیب دیدند و در لرستان نیز ایستگاه پمپاژ هدف قرار گرفت که موجب اختلال در آب‌رسانی به ۱۳۰ هزار نفر شد، اما با تأمین تجهیزات و اقدامات فوری، مشکل برطرف شد.

طبق اعلام وزارت نیرو، امینی با اشاره به اینکه در شهر تهران نیز بخش‌هایی از تاسیسات دچار آسیب شد که با ورود سریع نیروهای عملیاتی، مجددا به مدار بهره‌برداری بازگشت، گفت: علاوه بر ۳۸۸ نقطه اصلی، ۴۹ هزار انشعاب آب نیز آسیب دید که بلافاصله تعمیر شد تا از خسارت به منازل جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پایان تأکید کرد: با وجود این حجم از خسارات، هیچ منزلی در کشور با مشکل تأمین آب مواجه نیست و خدمات آب و فاضلاب به‌صورت پایدار است.