۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

دستگیری اعضای باند ۴ نفره سرقت در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری اعضای باند چهارنفره سرقت در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد بامداد امروز چهارشنبه با هوشیاری و تیزبینی هنگام گشت‌زنی در یکی از محلات این شهرستان، اعضای یک باند چهارنفره را حین سرقت از یک مغازه شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

در بازرسی از خودروی متهمان که در سرقت مورداستفاده قرار می‌گرفته مقادیری ابزارآلات مورداستفاده در سرقت کشف شد. اعضای این باند در تحقیقات مقدماتی پلیس به ۱۰ فقره انواع سرقت اعتراف کرده‌اند. پس از تشکیل پرونده، متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.

در خبری دیگر، مأموران انتظامی شهرستان بروجرد با انجام اقدامات اطلاعاتی از تردد یک دستگاه موتورسیکلت خارجی هوندا ۱۳۰۰ سی‌سی فاقد مجوز مطلع شدند. مأموران در عملیاتی مالک موتورسیکلت را دستگیر و وسیله نقلیه مذکور را توقیف کردند.

بر اساس نظر کارشناسان مربوطه، ارزش این موتورسیکلت حدود ۹ میلیارد ریال برآورد شده است. دراین‌رابطه نیز پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

