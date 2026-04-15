پویش جهاد برای ایران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کعب عمیر پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: مجمع عالی جهادگران کشور با محوریت قرارگاه جهادی مردمی امام خامنهای و با مشارکت مجامع و شوراهای جهادی سراسر کشور، پویش جهاد برای ایران را در قالب عملیات خدمترسانی جهادی جنگ رمضان، بازسازی مناطق آسیبدیده پس از جنگ تحمیلی سوم و در راستای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری اجرا میکند.
وی افزود: تاکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ جهادگر با تخصصهای مختلف از سراسر کشور متناسب با نیاز مناطق آسیبدیده به استانهایی از جمله تهران، اصفهان و هرمزگان اعزام شدهاند.
مسئول مجمع عالی جهادگران کشور گفت: جهادگران سراسر کشور میتوانند برای مشارکت در این پویش با مراجعه به نشانی https://formafzar.com/form/jb_iran نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
نظر شما