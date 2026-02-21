آغاز اجرای پویش ملی «نبض انرژی» در گلستان با هدف کاهش ۱۰ درصدی مصرف

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد نوری‌زاده اظهار کرد: پویش ملی «نبض انرژی» با هدف کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف انرژی در خانوارها و ارتقای فرهنگ مصرف صحیح، در استان گلستان وارد مرحله اجرایی شد و گروه‌های جهادی مأموریت یافتند آموزش و ترویج الگوی بهینه مصرف را در مناطق شهری و روستایی استان پیگیری کنند.

جانشین مجمع عالی جهادگران کشور و سفیر پویش «نبض انرژی»، افزود: این طرح مردمی علاوه بر کمک به کاهش مصرف انرژی، با اصلاح الگوی مصرف می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های خانوارها ایفا کند.

وی ادامه داد: مشارکت هر فرد و خانواده در این پویش، افزون بر صرفه‌جویی اقتصادی، سهمی در امور خیر و حمایت از طرح‌های اجتماعی خواهد داشت و همین پیوند میان مدیریت مصرف و مسئولیت اجتماعی، از ویژگی‌های شاخص این حرکت ملی است.

نوری‌زاده با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی پویش بر آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی استوار است، اظهار کرد: با ورود مجمع عالی جهادگران به استان گلستان، روند اجرای طرح شتاب گرفته و گروه‌های جهادی با حضور میدانی در شهرها و روستاها، آموزش‌های لازم درباره مصرف صحیح انرژی را به خانوارها ارائه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: حضور و همراهی گروه‌های جهادی ضمن افزایش ضریب نفوذ این پویش در سطح جامعه، زمینه نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف درست انرژی را فراهم می‌کند و خانواده‌ها نیز می‌توانند همزمان در طرح‌های خیر مشارکت داشته باشند.

وی یادآور شد: این طرح، پویش «نبض انرژی» با مشارکت مردم و گروه‌های جهادی، علاوه بر کاهش فشار بر شبکه‌های انرژی کشور، به صرفه‌جویی در هزینه‌های خانوارها و حمایت از برنامه‌های اجتماعی نیز منجر خواهد شد.

وی گفت: خانوارها می‌توانند با ثبت اقدامات خود در سامانه nabzenergy.ir در این حرکت ملی مشارکت کرده و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

اجرای این پویش در گلستان به‌عنوان نمونه‌ای از همگرایی ظرفیت‌های مردمی و جهادی در حوزه مدیریت انرژی، می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها در ترویج فرهنگ پایدار مصرف و تقویت مسئولیت اجتماعی باشد.