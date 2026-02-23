گلستان در مسیر ترویج الگوی مصرف پایدار با «نبض انرژی»

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوریزاده ظهر دوشنبه با اشاره به اجرای پویش «نبض انرژی» در استان گلستان اظهار کرد: این طرح با هدف فرهنگسازی در حوزه الگوی مصرف پایدار انرژی از نیمه دوم بهمنماه آغاز شده و تا اواسط اردیبهشت ادامه خواهد داشت. اختتامیه این پویش نیز اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد برگزار میشود و علاوه بر قرعهکشیهای هفتگی، سه جایزه بزرگ یک میلیارد تومانی به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
نوریزاده از برگزاری «دوشنبههای انرژی» بهصورت منظم خبر داد و گفت: در این برنامهها جوایزی از یک تا ۱۰۰ میلیون تومان به قید قرعه اهدا میشود. هفته گذشته بیشترین جوایز به استان مازندران رسید که نشاندهنده مشارکت بالای مردم آن استان در پویش است. تلاش ما این است که با تقویت اطلاعرسانی، سهم گلستان در هفتههای آینده افزایش یابد.
وی با بیان اینکه بخشی از مسئولیت اجتماعی این پویش به حمایت از اقشار آسیبپذیر اختصاص دارد، اظهار کرد: در قالب همین برنامهها، ۵۰ دستگاه ویلچر به مددجویان بهزیستی استان گلستان اهدا خواهد شد که با همکاری گروههای جهادی و بدنه اجتماعی توزیع میشود.
جانشین مجمع عالی جهادگران کشور از آغاز یک حرکت شبکهای در گلستان خبر داد و گفت: با تعامل انجامشده با آموزش و پرورش استان و موافقت مدیرکل، بخشی از تولید لباس فرم مدارس به کارگاههای کوچک و زنان سرپرست خانوار سپرده میشود. در صورت نیاز، حمایت در تأمین مواد اولیه، تجهیز یا بهروزرسانی کارگاهها نیز انجام خواهد شد.
وی همچنین از تأمین و دپوی نوشتافزار سال آینده در گلستان خبر داد و افزود: امسال با همافزایی مجمع جهادگران، هلال احمر و سایر نهادها، ۸۲۰ هزار بسته نوشتافزار در سطح کشور توزیع شد که ۱۷۲ هزار بسته آن توسط سازمان داوطلبان هلال احمر به این سبد افزوده شد. این همافزایی موجب کاهش موازیکاری و جلوگیری از اتلاف منابع شده است.
نوریزاده با اشاره به ظرفیت گسترده نیروهای جهادی گفت: در استان گلستان نزدیک به دو هزار گروه جهادی مجوزدار فعالیت دارند و در سطح کشور نیز این تعداد به بیش از ۶۲ هزار گروه میرسد. در هر شهرستان شورای جهادی متشکل از هفت نفر فعال است که هماهنگی برنامهها را برعهده دارند.
وی از برنامهریزی برای تحویل یک تن رنگ به گروههای جهادی استان، انتقال و اورهال یونیت دندانپزشکی برای ارائه خدمات به دانشآموزان و مناطق محروم و همچنین برگزاری جلسات تخصصی سندنویسی و کارگروههای پیشرفت خبر داد و تأکید کرد: هدف ما این است که با همافزایی مجموعههای جهادی، خیریهها و نهادهای خدمترسان، ظرفیتهای محدود را به ظرفیتهای گسترده و مؤثر تبدیل کنیم.
جانشین مجمع عالی جهادگران کشور با دعوت از مردم برای مشارکت گستردهتر در پویش «نبض انرژی» خاطرنشان کرد: هر شهری که مشارکت بیشتری داشته باشد، از حمایتها و امکانات بیشتری بهرهمند خواهد شد و امیدواریم گلستان سهم شایستهای از جوایز و خدمات این پویش ملی داشته باشد.
نظر شما