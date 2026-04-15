۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

آغاز اقدامات مشترک برای صیانت از حریم تهران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از آغاز برنامه‌ های هماهنگ میان دستگاه‌ های مسئول برای ساماندهی حریم پایتخت و جلوگیری از ساخت‌ و ساز غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس‌ نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از آغاز برنامه‌ های هماهنگ میان دستگاه‌ های مسئول برای ساماندهی حریم پایتخت، جلوگیری از ساخت‌ و ساز غیرمجاز و صیانت از اراضی ملی و مناطق حفاظت‌ شده خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: در نشست مشترکی که با حضور معاونان این اداره کل، مدیرکل امور اراضی استان تهران، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران و مدیرکل حریم استانداری تهران برگزار شد، آخرین وضعیت حریم شهر تهران و ساخت‌ و سازهای غیرمجاز بررسی شد.

عباس‌ نژاد بیان داشت: با توجه به اهمیت جلوگیری از تصرف اراضی ملی و لزوم حفاظت از زیست‌ بوم‌ های ارزشمند اطراف تهران، مقرر شد بازدیدهای میدانی مشترکی از اراضی ملی و مناطق حفاظت‌ شده با حضور نمایندگان دستگاه‌ های مسئول انجام شود.

او با اشاره به مشکلات موجود در حریم جاجرود و سعید آباد که در محدوده پارک ملی خجیر قرار دارند، افزود: در این جلسه تصمیم گرفته شد نخاله‌ های ساختمانی دپو شده طی سال‌ های گذشته با همکاری بخشداری و شهرداری سعیدآباد جمع‌ آوری شود و همچنین ایجاد موانع فیزیکی برای جلوگیری از تخلیه نخاله‌ های جدید در این محدوده در دستور کار قرار گرفت.

این مقام مسئول تأکید کرد: پس از پاکسازی کامل منطقه، بستر اراضی با هماهنگی و نظارت محیط زیست برای کاشت گونه‌ های بومی آماده خواهد شد. این اقدام علاوه بر ارتقای سیمای محیطی، نقش مهمی در جلوگیری از ساخت‌ و سازهای غیرمجاز در این نقاط حساس خواهد داشت.

محدثه رمضانعلی

