  سیاست
  امنیتی و دفاعی
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

سردار عبداللهی: محاصره دریایی مقدمه نقض آتش‌بس است

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) تأکید کرد که ادامه محاصره دریایی و ایجاد ناامنی برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران، نقض آتش‌بس محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با صدور بیانیه‌ای هشدارآمیز خطاب به آمریکا تأکید کرد که ادامه محاصره دریایی و ایجاد ناامنی برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران، نقض آتش‌بس محسوب شده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهند داد هیچ گونه صادرات و وارداتی در منطقه تداوم یابد.

سرلشکر عبداللهی اعلام کرد: چنانچه آمریکای متجاوز و تروریست بخواهد به اقدام غیر قانونی خود در محاصره دریایی در منطقه ادامه دهد و برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران ناامنی ایجاد نماید، این اقدام آمریکا مقدمه نقض آتش‌بس خواهد بود و نیروهای مسلح مقتدر ایران، اجازه نخواهند داد هیچ گونه صادرات و واردات در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ تداوم داشته باشد.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در پایان با تأکید بر حق دفاع مشروع ایران تصریح کرد: ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و منافع خود با قدرت اقدام خواهد کرد.

کد مطلب 6801717
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      11 2
      پاسخ
      آمریکا بعد از گرفتن اورانیوم قصد حمله زمینی دارد.
      • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
        3 1
        آمریکا اورانیومی نگرفته! قصد حمله زمینی و خوراک سگ و گربه ما شدن رو هم ندارد.
    • IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      5 5
      پاسخ
      حمله به برادرانمان حزب الله لبنان هم صد در صد نقض آتش بس است
      • IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
        3 6
        ما حامی حزب الله قهرمان بودیم هستیم و خواهیم بود. به همین خاطر شرط پایان جنگ در لبنان را هم به شروط‌مان اضافه کردیم و الان هم به دنبال پایان کامل جنگ در لبنانیم.
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      9 2
      پاسخ
      چرا نمی زنید چرا معطل هستید چرا باید تنگه دست آمریکا باشه
    • IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      8 4
      پاسخ
      باید کشتیا و زیر دریایی امریکارو زودتر زد داریم وقت تلف میکنم
    • IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      6 3
      پاسخ
      محاصره دریایی نقض آتش بس است حمله به لبنان نقض آتش بس است حمله به لاوان نقض آتش بس است آزاد نکردن پولهای بلوکه شدن نقض آتش بس است و تمام واکنش ما در برابر نقض آتش بس «گفتن نقض آتش بس است»
    • IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      آمریکا جنگ رو پرهزینه دید وبه سمت آتش بس رفت حالا دچار این توهم شده که باهزینه کم محاصره دریایی می کنه واین هشدار مقدمه برهم ریختن این توهم خواهد بود.
    • نظری IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      با این اتش بس فقط یکاری کردید امریکا تجهیزات دوباره بیاره به منطقه و فرصت تنفس بهش دادید.خسته نباشید.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها