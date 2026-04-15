به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با صدور بیانیه‌ای هشدارآمیز خطاب به آمریکا تأکید کرد که ادامه محاصره دریایی و ایجاد ناامنی برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران، نقض آتش‌بس محسوب شده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهند داد هیچ گونه صادرات و وارداتی در منطقه تداوم یابد.

سرلشکر عبداللهی اعلام کرد: چنانچه آمریکای متجاوز و تروریست بخواهد به اقدام غیر قانونی خود در محاصره دریایی در منطقه ادامه دهد و برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران ناامنی ایجاد نماید، این اقدام آمریکا مقدمه نقض آتش‌بس خواهد بود و نیروهای مسلح مقتدر ایران، اجازه نخواهند داد هیچ گونه صادرات و واردات در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ تداوم داشته باشد.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در پایان با تأکید بر حق دفاع مشروع ایران تصریح کرد: ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و منافع خود با قدرت اقدام خواهد کرد.