۱۱ پایگاه سنجش سلامت نوآموزان در استان سمنان آماده خدمت هستند

مانا امینیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری طرح سنجش سلامت نوآموزانی که امسال قرار است وارد دبستان شوند در سراسر استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: متولدان نیمه دوم ۹۸ و نیمه اول ۹۹ مشمول این طرح هستند.

وی با بیان اینکه ۱۱ پایگاه برای سنجش سلامت نوآموزان در سراسر استان سمنان تعیین شده است، افزود: والدین نوآموزان طرح سنجش سلامت را جدی بگیرند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان سمنان با بیان اینکه در این طرح غربالگری سلامت شامل بینایی و شنوایی سنجی، دهان و دندان، پوست و مو، قد و وزن، وضعیت گفتاری، وضعیت جسمانی و حرکتی و ... سنجش می شود، ابراز کرد: برای نوآموزانی که سنجش می شوند کارتی صادر می شود که لازمه نام نویسی در دبستان است.

امینیان با بیان اینکه نزدیک به هشت هزار نوآموزان در استان سمنان مشمول این طرح هستند، تاکید کرد: شناسنامه سلامت و کارت واکسن لازمه نام نویسی در دبستان ها است.

وی با بیان اینکه سامانه ای برای نوبت دهی به والدین در راستای مراجعه به ۱۱ پایگاه سنجش سلامت به نام سامانه سیرت ۲ طراحی شده است، ابراز کرد: والدین می توانند از طریق این سامانه اینترنتی نام نویسی و نوبت بگیرند تا سنجش نوآموزان شان به ترتیب نوبت و بدون معطلی صورت گیرد.