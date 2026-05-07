سرپرست فرمانداری تویسرکان معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی ظهر پنج شنبه در آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان تویسرکان با اشاره به جایگاه فرماندار به عنوان نماینده عالی حاکمیت در شهرستان بر هم افزایی و تعامل و استفاده از همه ظرفیت های موجود در شهرستان در راستای توسعه و پیشبرد امور تاکید کرد و لازمه این امر را شناخت دقیق ظرفیت ها و امکانات و نیازها و مطالبات مردم بر اساس طراحی نظام مسائل شهرستان برشمرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان داشتن تفکر خلاق ،پویا و مبتکر را از ملزومات راهبرد مدیریت توسعه محور بیان کرد و ادامه داد: فعال سازی نظام اداری و اجرایی شهرستان تویسرکان به ویژه در شرایط جنگی از ضرورت های اساسی است و باید فضای امید آفرینی و نشاط اجتماعی مبتنی بر هم افزایی مدیریت و پویایی نظام اجرایی و اداری پیگیری شود.

وی حرکت در چارچوب راهبرد توسعه محور استاندار همدان را از دیگر اقتضائات مدیریت عالی شهرستان برشمرد و افزود: ضروری است که فرماندار جدید با بهره گیری از همه ظرفیت های شهرستان و مجموعه اداری موجود این راهبرد را پیگیری کند.

امرایی در ادامه با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی اخیر و حضور اثرگذار مردم در اجتماعات خیابانی به عنوان یک کنش مدنی و آگاهانه لزوم استمرار حضور و مشارکت مردم را مورد تاکید قرار داد و افزود: برنامه ریزی و حرکت در چارچوب اهداف نظام و اسناد بالادستی و برنامه های دولت محترم ،هم افزایی و انسجام در فضای شهرستان از دیگر موضوعات مورد تاکید است.

در پایان این مراسم با تشکر و قدردانی از زحمات مجید شماعی فرماندار سابق شهرستان، مهدی قهرمانی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان تویسرکان معارفه شد.