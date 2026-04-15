فعالیت ۵۲ بانک نشا در آمل

اسماعیل هادیزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان آمل با دارا بودن حدود ۴۳ هزار هکتار اراضی شالیزاری، یکی از قطبهای مهم تولید برنج در استان به شمار میرود.
وی افزود: در سال زراعی جاری، ۵۲ بانک نشا در سطح شهرستان فعال بوده و با استفاده از ۱۴۷۴ دستگاه نشاکار، عملیات کشت مکانیزه برنج در شالیزارها در حال انجام است.
مدیر جهاد کشاورزی آمل با اشاره به مزایای بانکهای نشا تصریح کرد: کاهش نیاز به نیروی کار، صرفهجویی در مصرف بذر و آب، امکان کشت در سطوح وسیعتر و ایجاد فرصتهای اشتغال از مهمترین مزیتهای این واحدهاست.
هادیزاده همچنین خاطرنشان کرد: استفاده از دستگاههای نشاکار موجب کاهش هدررفت منابع، صرفهجویی در زمان، افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت محصول نهایی میشود.
وی تأکید کرد: توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی، بهویژه در کشت برنج، نقش مهمی در ارتقای بهرهوری و پایداری تولید در این شهرستان دارد.
