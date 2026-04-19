۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۳

خرید ۷۵۳ دستگاه کشاورزی از محل تسهیلات مکانیزاسیون در همدان

همدان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان از تحقق ۱۰۲ درصدی جذب تسهیلات مکانیزاسیون در سال گذشته خبر داد و گفت: در مجموع ۷۵۳ دستگاه در قالب ۳۲۶ پرونده از محل تسهیلات مکانیزاسیون خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت تسهیلات مکانیزاسیون در توسعه کشاورزی مدرن اظهار کرد: سهم همدان از این تسهیلات ۲ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال بوده و تا پایان سال در مجموع ۷ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال در قالب یک‌هزار و ۴۹۳ پرونده به بانک‌ها معرفی شده است.

وی با بیان اینکه از این میزان ۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال جذب شده که نشان‌دهنده تحقق ۱۰۲ درصدی برنامه استان است، ادامه داد: شهرستان رزن با جذب ۲۳۰ درصدی در صدر عملکرد شهرستان‌ها قرار دارد و پس از آن کبودراهنگ با ۱۱۲ درصد، اسدآباد با ۱۱۷ درصد، بهار با ۱۱۲ درصد و ملایر با تحقق کامل سهمیه خود (۱۰۰ درصد) جای دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با بیان اینکه نهاوند با ۹۸ درصد، فامنین با ۹۷ درصد و شهرستان همدان با ۸۶ درصد در رتبه‌های بعدی جذب تسهیلات مکانیزاسیون قرار دارند، ادامه داد: در این میان، شهرستان‌های درگزین با ۷۴ درصد و تویسرکان با ۶۶ درصد کمترین میزان جذب تسهیلات مکانیزاسیون را داشته‌اند.

وی درباره نوع ماشین‌آلات و تجهیزات بهره‌مند از این تسهیلات گفت: در بخش زراعت ۶۱۷ دستگاه، در بخش باغبانی ۵۶ دستگاه، در حوزه دام سه واحد مرغداری و در بخش شیلات یک واحد از این تسهیلات استفاده کرده‌اند و ۳۶ دستگاه تراکتور، ۱۹ دستگاه کمباین و ۲۱ تراکتور باغی از محل همین تسهیلات تهیه شده است.

بهراملو با بیان اینکه در مجموع ۷۵۳ دستگاه در قالب ۳۲۶ پرونده از محل تسهیلات مکانیزاسیون خریداری شده است، بیان کرد: سهمیه استان در سال ۱۴۰۳ حدود یک‌هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال بوده و سهمیه سال جدید هنوز ابلاغ نشده است.

کد مطلب 6804698

