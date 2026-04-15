جان کلاسن برنده جایزه یادبود آسترید لیندگرن ۲۰۲۶ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پابلیشرز ویکلی، جان کلاسن، نویسنده و تصویرگر جایزه یادبود آسترید لیندگرن ۲۰۲۶ را از آن خود کرد. این جایزه که بزرگترین جایزه کتاب کودک جهان است این تصویرگر کانادایی را به عنوان برنده جایزه ۵ میلیون کرونی سوئد (تقریباً ۵۳۰ هزار دلار آمریکا) انتخاب کرد.
این جایزه به نویسندگان، تصویرگران و سازمانهایی اهدا میشود که آثارشان یادآور روحیه لیندگرن نویسده سوئدی است و در «بالاترین سطح تعالی» به ادبیات کودکان کمک میکنند. نام برنده این جایزه ۱۴ آوریل(دیروز سه شنبه 35 فروردین) به صورت زنده از استکهلم، همزمان در نمایشگاه کتاب کودک بولونیا اعلام شد.
کلاسن از بین ۲۶۳ نامزد از ۷۴ کشور انتخاب شد. در تقدیرنامه هیئت داوران آمده است: «جان کلاسن از طریق داستانسرایی ظریف و خاطرهانگیز خود در قالب کلمات و تصاویر، دیدگاههای جدیدی را در مورد جایگاه ما در جهان هستی مطرح کرده است. داستانهای درخشان جان کلاسن به دلیل ظرافت بیدردسر و عمق مبهمشان، که در آن خواننده به یک خالق مشترک تبدیل میشود، برجسته هستند.»
کلاسن در حالی که گفت بچههایش را به مدرسه رسانده، به صورت تلفنی با بوئل وستین، رئیس هیئت داوران جایزه آلما، تماس گرفت و در طول پخش زنده مراسم گفت: این خبر فوقالعادهای است. خیلی ذوقزدهام. نمیتوانم بگویم این یعنی چه. آدم این کار را خودش انجام میدهد و وقتی به بچهها میرسد و نتیجهاش را میبیند، خیلی تأثیرگذار است و آدم هیچوقت برایش آماده نیست. باید گوشی را قطع کنم و چند دقیقه گریه کنم.
کلاسن سال ۱۹۸۱ در وینیپگ کانادا متولد شده و پس از تحصیل در رشته تصویرسازی، ابتدا به عنوان طراح و تصویرگر در فیلمهایی مانند «کورالاین» (۲۰۰۹) و «پاندای کونگ فو کار ۲» (۲۰۱۱) و همچنین در تولید ویدیو کار کرد. «شب گربهها بیرون» (۲۰۱۰) اولین کار او به عنوان تصویرگر کتاب مصور بود. از سهگانه «کلاه» وی شامل «من کلاهم را پس میخواهم»، «این کلاه من نیست» و «ما یک کلاه پیدا کردیم» میلیونها نسخه در سراسر جهان فروخته و به ۲۲ زبان ترجمه شدهاست. کلاسن علاوه بر کتابهای خودش، هشت کتاب از نویسندگان دیگر را تصویرگری کرده است و تصاویر او در گلچینهای مختلف نیز منتشر شده است. آثار او جایزه ادبیات جوانان آلمان (۲۰۱۳)، مدال کالدکات (۲۰۱۳)، مدال کیت گرینوی (۲۰۱۴) و جایزه کتاب انجمن ادبی بریتانیا (۲۰۱۴) را دریافت کردهاند.
آسترید لیندگرن سال ۱۹۰۷ در مزرعهای در نزدیکی ویمربی، سوئد متولد شد. او نویسنده ۳۴ کتاب و ۴۱ کتاب تصویری بود که بیش از ۱۶۵ میلیون نسخه از آنها فروخته شده و به بیش از ۱۰۰ زبان ترجمه شدهاند. لیندگرن سال ۲۰۰۲ در استکهلم درگذشت. «پیپی جوراببلنده»، ماندگارترین شخصیت لیندگرن، سال ۲۰۲۵ هشتاد ساله شد و با کمپین «بیشتر پیپی باشید» که توسط شرکت آسترید لیندگرن حمایت مالی میشد، مورد تجلیل قرار گرفت.
کارین هوگلوند، سفیر سوئد در ایتالیا که در این مراسم حضور داشت با تأکید بر این که تأثیر لیندگرن بر مردم سوئد و جهان «فراتر از نسلها» است از او به عنوان نوعی قطبنمای اخلاقی یاد کرد که به دیگران الهام میبخشد تا بایستند، از صدای خود استفاده کنند، در مواجهه با چالشها شجاع باشند و هرگز تسلیم نشوند.
این جایزه که از سال ۲۰۰۲ توسط دولت سوئد و برای بزرگداشت ادبیات و اهمیت مطالعه ایجاد شد، تاکنون به چهرهها و نهادهایی چون ماریون برونت (۲۰۲۵)، بنیاد سوادآموزی بومی (۲۰۲۴)، لوری هالس اندرسون (۲۰۲۳) و ژاکلین وودسون (۲۰۱۸) اهدا شده است.
مراسم اهدای این جایزه اواخر ماه مه در سوئد برگزار خواهد شد.
