۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

توزیع ۱۰۰ بسته سبد کالا  به جامعه هدف بهزیستی در زمان جنگ

سومین مرحله بسته های معیشتی در راستای حمایت از افراد تحت پوشش بهزیستی شمیرانات به عنوان نمادی از همدردی و حمایت اجتماعی، توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان تهران، مهشید موقر مدیر بهزیستی شهرستان شمیرانات ضمن قدردانی و تشکر از خیرین همیشه همراه اداره بهزیستی، از توزیع ۱۰۰ بسته معیشتی در زمان جنگ به مددجویان و توانخواهان خبر داد، که این اقدام ارزشمند در راستای حمایت از نیازمندان صورت گرفته است.

بسته های معیشتی شامل اقلام برنج، روغن، ماکارانی، قند و چای، شکر، حبوبات، رب گوجه، تن ماهی، دستمال کاغذی، جوراب، سویا و تخم‌مرغ و غیره؛ با همت خیرین، به مددجویان تحت پوشش بهزیستی شهرستان شمیرانات در مرکز تامین، توسعه کودکان و نوجوانان (رفیده) اهدا شد.

