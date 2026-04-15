توزیع ۱۰۰ بسته سبد کالا  به جامعه هدف بهزیستی در زمان جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان تهران، مهشید موقر مدیر بهزیستی شهرستان شمیرانات ضمن قدردانی و تشکر از خیرین همیشه همراه اداره بهزیستی، از توزیع ۱۰۰ بسته معیشتی در زمان جنگ به مددجویان و توانخواهان خبر داد، که این اقدام ارزشمند در راستای حمایت از نیازمندان صورت گرفته است.

بسته های معیشتی شامل اقلام برنج، روغن، ماکارانی، قند و چای، شکر، حبوبات، رب گوجه، تن ماهی، دستمال کاغذی، جوراب، سویا و تخم‌مرغ و غیره؛ با همت خیرین، به مددجویان تحت پوشش بهزیستی شهرستان شمیرانات در مرکز تامین، توسعه کودکان و نوجوانان (رفیده) اهدا شد.