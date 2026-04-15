به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، بررسیهای جدید یک استاد دانشگاه هاروارد نشان میدهد هزینههای ثبتشده در گزارشهای رسمی دفاعی آمریکا ممکن است تصویر کاملی از مخارج واقعی این کشور ارائه ندهد.
بر اساس گزارشی که پنتاگون به کنگره ارائه کرده است، هزینه شش روز نخست یکی از عملیاتهای نظامی اخیر حدود ۱۱.۳ میلیارد دلار ثبت شده است. با این حال، لیندا بیلمز، پژوهشگر حوزه سیاستگذاری عمومی در مدرسه کندی هاروارد، معتقد است برآورد واقعی هزینهها میتواند بسیار بالاتر از ارقام رسمی باشد.
بیلمز در پژوهش خود که اوایل ماه آوریل منتشر شده، توضیح میدهد بخشی از اختلاف میان هزینههای واقعی و رسمی به نحوه ارزشگذاری تجهیزات برمیگردد. به گفته او، وزارت دفاع آمریکا معمولاً ارزش تاریخی موجودی تجهیزات را گزارش میکند، در حالی که هزینه جایگزینی همان اقلام در شرایط فعلی بهمراتب بالاتر است. این تفاوت میتواند موجب شود برخی هزینهها در گزارش رسمی کمتر از واقعیت نشان داده شود.
بر اساس محاسبات این پژوهشگر، مجموع هزینههای عملیاتی در بازه ۴۰ روزه میتواند بهطور متوسط حدود دو میلیارد دلار در روز باشد. او تأکید میکند که این رقم شامل هزینه مهمات، نیروهای عملیاتی و بازسازی تجهیزات آسیبدیده است.
بیلمز همچنین به قراردادهای چندساله میان وزارت دفاع آمریکا و شرکتهای تولیدکننده تجهیزات اشاره میکند. بهگفته او، قیمت جایگزینی برخی اقلام پیشرفته، مانند موشکهای رهگیر که چهار میلیون دلار برای هر واحد هزینه دارند، میتواند تأثیر قابلتوجهی بر بودجه دفاعی داشته باشد. این در حالی است که هزینه تولید برخی تجهیزات مورد استفاده طرف مقابل در اینگونه درگیریها بسیار پایینتر گزارش شده است.
این تحلیلها نشان میدهد ارزیابی کامل از هزینههای دفاعی آمریکا نیازمند درنظرگرفتن ارزش واقعی جایگزینی تجهیزات و قراردادهای بلندمدت صنعتی است؛ موضوعی که میتواند بر روند بودجهریزی و بدهی ملی این کشور در سالهای آینده اثرگذار باشد.
