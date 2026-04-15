بیانیه کنفرانس ملی عربی در حمایت از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کنفرانس ملی عربی در بیانیهای تجاوز به ایران را ناشی از حمایت ثابت این کشور از آرمان فلسطین و مخالفت آن با «پروژه صهیونیستی-امپریالیستی» دانست.
در این بیانیه تأکید شده است که هدف اصلی این تجاوز، تضعیف و در نهایت ساقط کردن ایران با هدف فراهمسازی زمینه برای اجرای پروژه «اسرائیل بزرگ» در سرزمینهای عربی است.
این نهاد همچنین نسبت به خطرات فزاینده حضور پایگاههای نظامی خارجی در برخی کشورهای عربی هشدار داده و آن را تهدیدی جدی برای امنیت ملی عربی توصیف کرده است.
کنفرانس ملی عربی تصریح کرد که این پایگاهها نهتنها امنیت منطقه را به خطر میاندازند، بلکه بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار و باجگیری سیاسی علیه کشورهای منطقه مورد استفاده قرار میگیرند.
گفتنی است که کنفرانس ملی عربی» (The Arab National Conference) یک مجمع سیاسی و روشنفکری است که شخصیتها، احزاب و فعالان عرب را به منظور تقویت وحدت عربی، حمایت از مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و بررسی مسائل استراتژیک جهان عرب گردهم میآورد.
