طرح هادی شهر دلوار پس از ۱۲ سال بلاتکلیفی وارد فاز نهایی شد

سیروس نعمتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری‌های شورای شهر دلوار گفت: دکتر زارعی – نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی – نشستی ویژه با مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با هدف تسریع در فرآیند نهایی‌شدن طرح هادی شهر دلوار برنامه‌ریزی و برگزار کرد.

شهردار بندر دلوار افزود: در این نشست که با حضور نماینده مجلس و مدیرکل راه و شهرسازی برگزار شد، آخرین مسائل و مشکلات مطرح‌شده در کارگروه زیربنایی استان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای رفع آن‌ها پیش از برگزاری جلسه شورای برنامه‌ریزی ارائه شد.

شهردار دلوار در پایان ضمن تشکر از نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس به‌دلیل اهتمام وی در تسریع روند طرح هادی شهر، اظهار کرد: با رفع این مشکل که بیش از ۱۲ سال شهر دلوار را درگیر چالش‌های متعدد توسعه‌ای کرده و موجب بروز موانع در ساخت‌وساز، صدور پروانه و استعلامات شده بود، در زمان مناسب از تمامی مسئولانی که در رفع این موانع شهر دلوار را یاری کردند، به‌صورت ویژه تقدیر و تشکر به‌عمل خواهد آمد.