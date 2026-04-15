به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش روز چهارشنبه با حضور در معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، ضمن بررسی عملکرد این معاونت در ۴۰ روز گذشته، بر ضرورت، بازتعریف حکمرانی آموزشی در شرایط بحران، تأکید کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر این که آموزش در سخت‌ترین شرایط نیز متوقف نشد، استمرار بی‌وقفه فرآیند یادگیری را یک دستاورد ملی دانست و تصریح کرد: در همان ساعات اولیه بحران، تصمیم‌سازی‌ها انجام شد و با تکیه بر شبکه معلمان، آموزش تا آخرین لحظه ادامه یافت و این یعنی نظام آموزشی در میدان حضور دارد.

وی ایجاد آرامش روانی را مقدم بر آموزش دانست و گفت: دانش‌آموزان این دوره بیش از هر زمان دیگری نیازمند امنیت ذهنی هستند و اگر این بستر فراهم نشود، کیفیت آموزش نیز آسیب می‌بیند.

تأکید بر روایت‌سازی ملی از تجربه آموزش در بحران

کاظمی بر تدوین روایت حرفه‌ای از آنچه در مدارس گذشته است، تأکید کرد و خواستار طراحی یک سناریوی رسانه‌ای منسجم شد .

وی گفت: از کلاس‌های مجازی و تولید محتوا تا حضور معلمان و حتی دانش‌آموزان در میدان، همه این‌ها جلوه‌های کم‌نظیری است که اگر امروز ثبت نشود، فردا از دست خواهد رفت.

وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد کرد تا استان‌ها با شناسایی معلمان خلاق و اقدامات شاخص، این تجربه‌ها را به‌صورت هدفمند مستندسازی و منتشر کنند؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند، سرمایه اجتماعی آموزش را تقویت کند.

توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار و عشایری

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه با اشاره به آسیب‌پذیری بیشتر دانش‌آموزان مناطق عشایری و کلاس‌های چندپایه، بر ضرورت، نگاه تفکیکی و فناورانه، در این حوزه تأکید کرد.

وی از آمادگی برای تأمین منابع و ارتقای تجهیزات آموزشی خبر داد و گفت: تصمیم‌گیری درباره برگزاری محدود کلاس‌های حضوری، با توجه به شرایط هر منطقه، به سطوح محلی واگذار شود.

کاظمی همچنین با تأکید بر نقش بی‌بدیل معلمان در عبور از شرایط بحرانی، خواستار طراحی بسته‌های تشویقی ویژه برای معلمانی شد که در شرایط سخت، آموزش را با کیفیت و خلاقیت ادامه داده‌اند؛ از جمله معلمان فعال در مناطق دور افتاده یا کلاس‌های چندپایه.

در ابتدای این جلسه رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی، گزارش جامعی از ابعاد مختلف مدیریت آموزشی در شرایط جنگی و استمرار آموزش مجازی تا اقدامات آرامش‌بخش برای دانش‌آموزان را ارائه داد.