به گزارش خبرنگار مهر، رسول جماعتی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح استودیو شهیده دانش‌آموز در دبستان احمد آگهی کرمانشاه که به‌صورت ارتباط تصویری برگزار شد، با قدردانی از مسئولان آموزش‌وپرورش استان، اظهار کرد: ایجاد این استودیو اقدامی ارزشمند در مسیر توسعه تولید محتوای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در فضای مجازی است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت آموزش‌وپرورش برای تولید محتوای آموزشی در استان‌های مختلف، افزود: از ابتدای سال تحصیلی، ۱۴ استان کشور برای تولید محتوا پیش‌بینی شده بودند و استان کرمانشاه نیز با برخورداری از ظرفیت مناسب معلمان و امکانات آموزشی، توانست نقش مؤثری در این حوزه ایفا کند.

سرپرست دفتر آموزش دبستان وزارت آموزش‌وپرورش تصریح کرد: در روزهایی که کشور با شرایط خاص و بحران جنگ تحمیلی مواجه بود، زیرساخت‌های ایجادشده در حوزه آموزش مجازی و مدرسه تلویزیونی کمک کرد روند آموزش بدون وقفه ادامه پیدا کند و معلمان با تلاش و ایثار، جریان تعلیم و تربیت را حفظ کردند.

جماعتی با بیان اینکه آموزش مجازی به‌ویژه در دوره ابتدایی نمی‌تواند جایگزین کامل آموزش حضوری باشد، گفت: با این حال معلمان با عشق و علاقه در مسیر آموزش دانش‌آموزان تلاش کردند و حتی در برخی مناطق با حضور در منازل دانش‌آموزان یا برگزاری کلاس‌های حضوری محدود، اجازه توقف آموزش را ندادند.

وی ادامه داد: راه‌اندازی این استودیو می‌تواند بستر مناسبی برای شکوفایی توانمندی آموزگاران در زمینه تولید محتوا، طراحی آموزشی و ارائه تدریس در فضای مجازی باشد و بخشی از نیازهای آموزشی استان را پاسخ دهد.

سرپرست دفتر آموزش دبستان وزارت آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: معلمان کشور در کنار رزمندگان جبهه مقاومت، در سنگر تعلیم و تربیت نقش‌آفرینی می‌کنند و با امیدبخشی و استمرار آموزش، وظیفه خطیر خود را در شرایط مختلف انجام می‌دهند.

جماعتی در پایان ضمن تقدیر از مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمانشاه، مسئولان ناحیه سه و دست‌اندرکاران راه‌اندازی این مجموعه، افتتاح استودیو شهیده دانش‌آموز را گامی مؤثر در مسیر توسعه آموزش نوین و تقویت زیرساخت‌های آموزشی استان عنوان کرد.