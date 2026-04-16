شهید «ایمان وحیدی» چهره هنر انقلاب در خراسان شمالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از واحد رسانه و جریانسازی حوزه هنری خراسان شمالی، آیین اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی شامگاه چهارشنبه در میدان آیینی شهید، میعادگاه مردم با ایمان و کشوردوست شهر بجنورد برگزار شد.
در این مراسم، شهید «ایمان وحیدی» بهعنوان چهره هنر انقلاب اسلامی معرفی و از خانواده این شهید هنرمند تجلیل شد.
این مراسم با حضور نماینده ولیفقیه در استان، استاندار خراسان شمالی، مدیرکل دادگستری، جمعی از مسئولان لشکری و کشوری و خانوادههای معظم شهدا ذیل تجمعات شبانه مردمی بجنورد برگزار شد تا در میان حضور پرشور مردم میداندار، هنرمند برتر انقلاب معرفی شود و در بخش ویژه این برنامه، لوح تقدیر و تندیس هنر انقلاب به پدر و مادر شهید ایمان وحیدی تقدیم شد.
ایمان وحیدی، هنرمند فارغالتحصیل رشته هنرهای اسلامی و از جوانان فعال و خوشذوق عرصه هنرهای تجسمی بود که بخشی از زندگیاش را با خلق آثاری در حوزه تذهیب، نقاشی، آبرنگ و منبتکاری سپری کرد. خانه روستایی او به گفته خانوادهاش، امروز همچون نمایشگاهی خودساخته، میزبان تابلوها و آثار برجایمانده از این هنرمند شهید است.
او که دوران خدمت سربازی خود را در تهران میگذراند، در روزهای تلخ و پرالتهاب جنگ ۱۲روزه و در جریان یکی از حملات اسرائیلی آمریکایی، به شهادت رسید.
در حاشیه مراسم اختتامیه، از سه هنرمند کنشگر و اثرگذار در جریانسازی فرهنگی جنگ رمضان شامل عباس ناصری، سیدتقی رضایی و محمد کریمیمقدم نیز به پاس تولید آثار هنری و نقشآفرینی مؤثر در روایتگری این رخداد، تجلیل شد.
