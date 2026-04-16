۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۳۲

شهید «ایمان وحیدی» چهره هنر انقلاب در خراسان شمالی شد

بجنورد- در آیین اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی در بجنورد، شهید «ایمان وحیدی»؛ هنرمند جوان و سرباز وظیفه که در جریان جنگ ۱۲روزه به شهادت رسید، به عنوان چهره هنر انقلاب معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از واحد رسانه و جریان‌سازی حوزه هنری خراسان شمالی، آیین اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی شامگاه چهارشنبه در میدان آیینی شهید، میعادگاه مردم با ایمان و کشوردوست شهر بجنورد برگزار شد.

در این مراسم، شهید «ایمان وحیدی» به‌عنوان چهره هنر انقلاب اسلامی معرفی و از خانواده این شهید هنرمند تجلیل شد.

این مراسم با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار خراسان شمالی، مدیرکل دادگستری، جمعی از مسئولان لشکری و کشوری و خانواده‌های معظم شهدا ذیل تجمعات شبانه مردمی بجنورد برگزار شد تا در میان حضور پرشور مردم میدان‌دار، هنرمند برتر انقلاب معرفی شود و در بخش ویژه این برنامه، لوح تقدیر و تندیس هنر انقلاب به پدر و مادر شهید ایمان وحیدی تقدیم شد.

ایمان وحیدی، هنرمند فارغ‌التحصیل رشته هنرهای اسلامی و از جوانان فعال و خوش‌ذوق عرصه هنرهای تجسمی بود که بخشی از زندگی‌اش را با خلق آثاری در حوزه تذهیب، نقاشی، آبرنگ و منبت‌کاری سپری کرد. خانه روستایی او به گفته خانواده‌اش، امروز همچون نمایشگاهی خودساخته، میزبان تابلوها و آثار برجای‌مانده از این هنرمند شهید است.

او که دوران خدمت سربازی خود را در تهران می‌گذراند، در روزهای تلخ و پرالتهاب جنگ ۱۲روزه و در جریان یکی از حملات اسرائیلی آمریکایی، به شهادت رسید.

در حاشیه مراسم اختتامیه، از سه هنرمند کنش‌گر و اثرگذار در جریان‌سازی فرهنگی جنگ رمضان شامل عباس ناصری، سیدتقی رضایی و محمد کریمی‌مقدم نیز به پاس تولید آثار هنری و نقش‌آفرینی مؤثر در روایتگری این رخداد، تجلیل شد.

