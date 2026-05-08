به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری خراسان شمالی، حجتالاسلام رضا براتیزاده ضمن قدردانی از حضور گسترده و مستمر مردم در خیابانها، اظهار کرد: درود خدا بر شما مردم با معرفت، خستگیناپذیر و ولایتمدار که همواره پای کار نظام و رهبر معظم انقلاب ایستادهاید.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: مردم وطندوست، نام و هویت و فرهنگ ایرانی را با گامهای استوار خود در کف خیابان معنا کردند و یک بار دیگر احیا نمودند.
حجتالاسلام براتیزاده تصریح کرد: امپراطوری پوشالی غرب به سرکردگی آمریکای جنایتکار با حمایت رژیم صهیونیستی، جنگی ناخواسته و نابرابر را به ما تحمیل کرد و این بار ناچار شدیم قدرت و عظمت خود را در میدان نبرد به نمایش بگذاریم.
وی افزود: امروز به برکت خون شهدا و مجاهدتهای رزمندگان اسلام و پشتیبانی مردم، آن عظمت تاریخی را بازیافتهایم.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بیان کرد: شما مردم عزیز امروز در چشم دشمن بزرگ و با عظمت شدهاید و دنیا اقرار به ابرقدرتی ملت ایران دارد.
حجتالاسلام براتیزاده با اشاره به شرایط حساس کنونی اظهار کرد: در جنگ اقتصادی دشمن، با محتکران و گرانفروشان قاطعانه برخورد میکنیم.
وی تأکید کرد: به مدیران قضایی و دادستانها ابلاغ شده است که اموال کسانی که در زمین دشمن بازی میکنند و آب به آسیاب دشمن میریزند، شناسایی و مصادره و توقیف نمایند.
