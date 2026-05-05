به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده پیش از ظهر سه‌شنبه در حاشیه اولین نشست شورای استانی حفاظت از حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی خراسان شمالی که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، عده‌ای از افراد فرصت‌طلب با تصرف غیرقانونی بستر و حریم رودخانه‌ها، ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام داده‌اند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: در سال ۱۴۰۴ با ورود و پیگیری شورای حفظ حقوق بیت‌المال و با مدیریت دستگاه قضایی استان، بیش از ۲۱ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شد.

حجت‌الاسلام براتی‌زاده یکی از دلایل اصلی تشدید خسارت‌های ناشی از سیل‌های مخرب چند سال گذشته در خراسان شمالی را ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها دانست.

وی بر ضرورت تداوم و تقویت اقدامات نظارتی و مراقبتی تأکید کرد و گفت: قانونگذار در این موارد صراحت دارد و هیچ کس حق ندارد در بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار ساخت‌وساز نماید.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان شمالی هشدار داد: دستگاه قضایی با متعرضین به حقوق عمومی و متجاوزان به حریم رودخانه‌ها بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.

سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، در این نشست عدم اخذ اسناد مالکیت رسمی برای برخی مجتمع‌ها و اماکن دولتی را یکی از موارد تضییع حقوق بیت‌المال عنوان کرد.

وی افزود: اراضی موقوفه مورد تعرض افراد سودجو قرار می‌گیرد و دادستان به عنوان مدعی‌العموم با متعرضین به اموال بیت‌المال قاطعانه برخورد خواهد کرد.

در این نشست، موضوعات تعیین تکلیف پروژه ارمغان، اختلاف دانشگاه ملی مهارت و اداره کل آموزش و پرورش استان و همچنین تعیین تکلیف اسناد مالکیت تالاب‌ها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.