ادعای ترامپ درباره دور جدید مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که مذاکرات بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی امروز پنج شنبه بار دیگر برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: در تلاش هستیم فضای تنفسی بین اسرائیل و لبنان ایجاد کنیم. مدتی طولانی از گفتگوی سران دو طرف گذشته است، حدود ۳۴ سال. این اتفاق فردا (پنج شنبه) رخ می‌دهد. خوب می‌شود!

این ادعای ترامپ در حالی است که واکنش منفی شخصیت ها و احزاب داخلی لبنان و برخی طرف های خارجی به نخستین دور مذاکرات بین سفیران لبنان و رژیم صهیونیستی در آمریکا همچنان ادامه دارد.

در تازه ترین واکنش ها، «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان درباره مذاکرات انجام شده میان لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن گفت: اگر جلسه مذاکرات در واشنگتن میان نمایندگان لبنان و رژیم صهیونیستی، تنزل جایگاه لبنان در برنامه‌های ایالات متحده را نشان داد.

وی افزود: این مسأله، برخلاف تبلیغ کسانی است که حریصانه در صدد دنباله روی از آمریکا هستند، کشوری که خود حامی رژیم جنایتکار و یاغی صهیونیستی است.

رعد تأکید کرد: بیانیه صادرشده از این نشست که هم به لحاظ شکل و هم مضمون، شرم‌آور است و نه‌تنها ادعای دولت لبنان درباره مشروط کردن مذاکره به توقف آتش‌بس را زیر سؤال می‌برد، بلکه همه ادعاهای مربوط به حفظ حاکمیت لبنان را نیز از بین برده و وابستگی و تسلیم در برابر خواسته‌های دشمن و حامی آن را تقویت می‌کند.

این تحولات در حالی است که رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس، همچنان جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار می دهد و حزب الله هم تأکید کرده است که پاسخ به این تجاوزات ادامه خواهد یافت.