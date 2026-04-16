۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۱

ادعای ترامپ درباره دور جدید مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی

ادعای ترامپ درباره دور جدید مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که امروز پنج‌شنبه دور جدید مذاکرات دولت لبنان و رژیم صهیونیستی با تماس مقام‌های ارشد دو طرف برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که مذاکرات بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی امروز پنج شنبه بار دیگر برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: در تلاش هستیم فضای تنفسی بین اسرائیل و لبنان ایجاد کنیم. مدتی طولانی از گفتگوی سران دو طرف گذشته است، حدود ۳۴ سال. این اتفاق فردا (پنج شنبه) رخ می‌دهد. خوب می‌شود!

این ادعای ترامپ در حالی است که واکنش منفی شخصیت ها و احزاب داخلی لبنان و برخی طرف های خارجی به نخستین دور مذاکرات بین سفیران لبنان و رژیم صهیونیستی در آمریکا همچنان ادامه دارد.

در تازه ترین واکنش ها، «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان درباره مذاکرات انجام شده میان لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن گفت: اگر جلسه مذاکرات در واشنگتن میان نمایندگان لبنان و رژیم صهیونیستی، تنزل جایگاه لبنان در برنامه‌های ایالات متحده را نشان داد.

وی افزود: این مسأله، برخلاف تبلیغ کسانی است که حریصانه در صدد دنباله روی از آمریکا هستند، کشوری که خود حامی رژیم جنایتکار و یاغی صهیونیستی است.

رعد تأکید کرد: بیانیه صادرشده از این نشست که هم به لحاظ شکل و هم مضمون، شرم‌آور است و نه‌تنها ادعای دولت لبنان درباره مشروط کردن مذاکره به توقف آتش‌بس را زیر سؤال می‌برد، بلکه همه ادعاهای مربوط به حفظ حاکمیت لبنان را نیز از بین برده و وابستگی و تسلیم در برابر خواسته‌های دشمن و حامی آن را تقویت می‌کند.

این تحولات در حالی است که رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس، همچنان جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار می دهد و حزب الله هم تأکید کرده است که پاسخ به این تجاوزات ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6802330

    • IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      دولت لبنان باید سفیر آمریکا را از بیروت اخراج کند سفیر آمریکا 100 درصد فقط عامل اصلی مشکلات و جنگ در لبنان بوده است.
    • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      مذاکرات دولت لبنان و رژیم صهیونیستی غلط و اشتباه است.
    • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      صهیونیست ها جنایتکار 100 درصد فقط و با کمک، حمایت و پشتیبانی نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایت می کنند، آدم می کشند و اقدامات تروریستی می زنند.
      • IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
        حمله اسرائیل به لبنان، تجاوز آشکار و نقض حقوق بین‌الملل است ولی اما متأسفانه سران وحشی رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
    • IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      از سال 1917 تاکنون در هر جای دنیا جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است. اسرائیل هم مقر و پایگاه اصلی آمریکا در منطقه خاورمیانه بوده است. اسرائیل یک سازمان تروریستی است.
    • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      دنیا دیگر اسرائیل را قبول ندارد
    • IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      حملات شدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا همچنان نیز ادامه دارد. حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در کشورهای عربی جنایتکار 100 درصد فقط عامل اصلی مشکلات و جنگ در سراسر منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بوده است. ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی و هم تروریسم بین المللی هستند و مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه شده اند و باید فوری و سریع در دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شوند.
    • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      حملات هوایی ارتش صهیونیستی به جنوب لبنان، ۱۰ شهید برجای گذاشت؛ به دنبال حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان، چندین نفر شهید و چند نفر دیگر نیز زخمی شدند.
    • IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      مذاکرات واشنگتن سقوط حاکمیت لبنان بود
    • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      فکر می‌کنم نه فقط ایران، بلکه تمام جامعهٔ بین‌المللی خواستار پاسخگویی (آمریکا و اسرائیل) است. آنچه آمریکا و اسرائیل انجام داده‌اند، جنایتی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. این اقدام جنایت جنگی و جنایتی علیه بشریت بوده است.
    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      از آمریکا و اسرائیل به خاطر ترور مقامات حساب پس می‌گیریم! که آمریکا و اسرائیل را به خاطر ترور مقامات کشورمان پاسخگو خواهیم کرد. فکر می‌کنم نه فقط ایران، بلکه تمام جامعهٔ بین‌المللی خواستار پاسخگویی (آمریکا و اسرائیل) است. آنچه آمریکا و اسرائیل انجام داده‌اند، جنایتی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. این اقدام جنایت جنگی و جنایتی علیه بشریت بوده است.
    • IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      حمله رژیم صهیونیستی جنایتکار به سوریه، لبنان، غزه، یمن، عراق و ایران با مجوز و دستور و هماهنگی آمریکا جنایتکار بوده است.
    • IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      نقض آتش‌بس تمامی ندارد؛ حمله پهپادی رژیم صهیونیستی؛ حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به لبنان ادامه دارد.

