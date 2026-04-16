به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جان کری وزیر خارجه اسبق آمریکا در سخنانی تصریح کرد: ایران تسلیم نخواهد شد و رهبران جدید آن مصمم‌تر از اسلاف خود برای مقاومت هستند.

وی افزود: جنگ ایران به احتمال زیاد با یک توافق مذاکره‌ ای بسیار شبیه به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (موسوم به برجام) پایان خواهد یافت.

وزیر خارجه اسبق آمریکا بدون محکوم کردن تجاوز واشنگتن- تل آویو به خاک ایران بر خلاف تمامی قوانین بین المللی ادامه داد: انتظار من این است که به توافق برسیم. نمی‌ توانم دقیقاً بگویم چه زمانی یا چگونه. بسیاری از کارهایی که قبلاً انجام دادیم، دور از دسترس نخواهد بود.

در حالی جان کری از مذاکرات و توافق سخن می گوید که تجاوز اخیر و نیز تجاوز ژوئن سال گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که با تمامی معیارهای بین المللی در تضاد آشکار هستند، در میانه رایزنی های غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن رخ داد.