۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

جان کری: ایران تسلیم نخواهد شد؛ رهبران جدید مصمم‌تر از اسلاف خود هستند

وزیر خارجه اسبق آمریکا در سخنانی تأکید کرد: ایران تسلیم نخواهد شد و رهبران جدید آن مصمم‌تر از اسلاف خود برای مقاومت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جان کری وزیر خارجه اسبق آمریکا در سخنانی تصریح کرد: ایران تسلیم نخواهد شد و رهبران جدید آن مصمم‌تر از اسلاف خود برای مقاومت هستند.

وی افزود: جنگ ایران به احتمال زیاد با یک توافق مذاکره‌ ای بسیار شبیه به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (موسوم به برجام) پایان خواهد یافت.

وزیر خارجه اسبق آمریکا بدون محکوم کردن تجاوز واشنگتن- تل آویو به خاک ایران بر خلاف تمامی قوانین بین المللی ادامه داد: انتظار من این است که به توافق برسیم. نمی‌ توانم دقیقاً بگویم چه زمانی یا چگونه. بسیاری از کارهایی که قبلاً انجام دادیم، دور از دسترس نخواهد بود.

در حالی جان کری از مذاکرات و توافق سخن می گوید که تجاوز اخیر و نیز تجاوز ژوئن سال گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که با تمامی معیارهای بین المللی در تضاد آشکار هستند، در میانه رایزنی های غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن رخ داد.

    • IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      حمله نیروی دریایی و نیروی هوایی متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران، تجاوز آشکار و نقض حقوق بین‌الملل است ولی اما متأسفانه سران وحشی رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.

