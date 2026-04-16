به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از برقراری آتش‌بس ۱۰ روزه در لبنان را خبر داد.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص نوشت: هم اکنون گفتگوهای بسیار خوبی با رئیس جمهور (لبنان) جوزف عون و نخست‌ وزیر نتانیاهو داشتم. این دو مقام توافق کردند که به منظور دستیابی به صلح، رسماً یک آتش‌ بس ۱۰ روزه را از ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا (EST) آغاز کنند.

ترامپ اضافه کرد: به جی‌ دی ونس معاون رئیس‌جمهور (آمریکا) و روبیو وزیر امور خارجه، به همراه دن رازین کین رئیس ستاد مشترک ارتش، دستور دادام تا با (رژیم) اسرائیل و لبنان برای دستیابی به یک صلح پایدار همکاری کنند.