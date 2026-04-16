۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۹

ترامپ برقراری آتش‌بس ۱۰ روزه در لبنان را اعلام کرد

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که آتش‌بس ۱۰ روزه در لبنان برقرار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از برقراری آتش‌بس ۱۰ روزه در لبنان را خبر داد.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص نوشت: هم اکنون گفتگوهای بسیار خوبی با رئیس جمهور (لبنان) جوزف عون و نخست‌ وزیر نتانیاهو داشتم. این دو مقام توافق کردند که به منظور دستیابی به صلح، رسماً یک آتش‌ بس ۱۰ روزه را از ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا (EST) آغاز کنند.

ترامپ اضافه کرد: به جی‌ دی ونس معاون رئیس‌جمهور (آمریکا) و روبیو وزیر امور خارجه، به همراه دن رازین کین رئیس ستاد مشترک ارتش، دستور دادام تا با (رژیم) اسرائیل و لبنان برای دستیابی به یک صلح پایدار همکاری کنند.

    • IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      در عوضش ایران چیکار میکنه ؟
    • IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      حواستون به اورانیوم باشه ترامپ نتانیاهو خیلی خیلی بفکربدست آوردنش هستن خواب آرامش ازشون گرفته.شاید ربایش دیگه ای درکارباشه منتها گسترده تر
    • IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      شما هم بزنید زیر همه چی مثل خودشون اگه درقبال آتش بس لبنان یه کاری خواستید بکنید نکنید وبزنید زیرش،اونا نه تنها فوری زدن زیر توافق بلکه محاصره دریایی هم کردن

    پربازدیدها

    پربحث‌ها