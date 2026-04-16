قدردان زحمات کادر سلامت در جنگ باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدمحمد جمالیان، با اشاره به نقش کادر بهداشتی و درمانی در ایام جنگ رمضان، گفت: پزشکان، پرستاران و سایر نیروهای حوزه سلامت، در شرایطی سخت و حتی زیر بمباران و موشک‌باران، از خدمت‌رسانی به مردم دست نکشیدند و بار دیگر صحنه‌ای پرافتخار در تاریخ کشور رقم زدند.

وی افزود: کادر درمان بارها نشان داده‌اند که در تمامی بحران‌ها، در کنار مردم حضور دارند و بدون توجه به برخی بی‌مهری‌ها، وظیفه خود را با تعهد و مسئولیت‌پذیری انجام می‌دهند.

جمالیان ادامه داد: در این ایام، ظرفیت‌های مختلفی از جمله بیمارستان‌ها، اورژانس‌ها، آمبولانس‌ها، آمبولانس‌های دریایی و اتوبوس‌آمبولانس‌ها به‌کار گرفته شد و خدمات گسترده‌ای به مجروحان و مردم ارائه شد که نشان‌دهنده آمادگی و ایثار این مجموعه است.

وی یادآور شد: امیدواریم شرایط کشور به‌گونه‌ای پیش برود که بتوانیم قدردان زحمات این قشر فداکار باشیم و با بهبود وضعیت‌ها، پاسخگوی تلاش‌های ارزشمند آنان در عرصه خدمت‌رسانی به مردم باشیم.