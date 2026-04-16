۲ میلیون تن کالا از بنادر هرمزگان از ابتدای جنگ تاکنون ترخیص شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در هفتاد و دومین جلسه قرارگاه اقتصادی هرمزگان، با تأکید بر نقش کلیدی هرمزگان در تأمین نیازهای اساسی کشور اظهار داشت: هرمزگان در این حوزه پیشتاز است و در روش حکمرانی اقتصادی خطشکنی کرده است.
وی با اشاره به حجم بالای فعالیتهای لجستیکی در استان افزود: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، ۷۴ هزار کامیون برای جابهجایی کالاهای ترخیصشده به کار گرفته شده و بیش از ۲۲ هزار واگن قطار نیز در فرآیند تخلیه و بارگیری کالاها مشارکت داشتهاند.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه در این مدت حدود ۲ میلیون تن کالا ترخیص و جابهجا شده است، این دستاورد را حاصل تلاش مشترک همه دستگاهها دانست و تصریح کرد: شیرینی این کار بزرگ، رسیدن به یک الگوی حکمرانی مطلوب است که میتوان در شرایط بحران نیز از آن استفاده کرد.
آشوری تازیانی در بخش دیگری از سخنان خود به آسیبهای ناشی از حملات دشمن اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۵۲ واحد مسکونی در هرمزگان مورد ارزیابی قرار گرفته که از این تعداد، ۳۰ واحد کاملاً باید بازسازی و از نو ساخته شوند.
وی عنوان کرد: فرآیند معرفی واحدهای آسیبدیده به بانکها نیز آغاز شده تا مالکان بتوانند از تسهیلات بانکی برای تسریع در بازسازی و تعمیرات استفاده کنند.
آشوری در پایان با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی در استان خاطرنشان کرد: نظارت جدی و کافی بر بازار وجود دارد و قیمتها مرتباً رصد میشود.
استاندار هرمزگان با تأکید بر لزوم اصلاح الگوی مصرف در همه حوزهها، تاکید کرد: خوشبختانه کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد و اولویت امروز ما ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور است.
