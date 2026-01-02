استاندار هرمزگان: تأمین امنیت غذایی و آرامش بازار اولویت اصلی دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان بندرلنگه، با اشاره به اهمیت تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی مردم اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف حاکمیت و دولت، مدیریت، کنترل و نظارت بر بازار با مشارکت همه نهادهای مرتبط از جمله اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتحادیه‌ها و فعالان اقتصادی است.

وی افزود: همکاری مستمر، منسجم و هوشمندانه میان اضلاع حکمرانی و بازار موجب می‌شود مردم در دریافت خدمات اقتصادی احساس آرامش داشته باشند.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه اعتماد، امید و رضایت مردم با عملکرد هماهنگ دستگاه‌ها تقویت می‌شود، تصریح کرد: هرگونه بی‌تعادلی در بازار می‌تواند به ایجاد ناامنی در تأمین کالاهای اساسی منجر شود، از این رو آمار دقیق، برنامه‌ریزی صحیح و پایش مستمر بازار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

آشوری تازیانی با اشاره به ساختارهای موجود در حوزه تنظیم بازار گفت: ستادهای تنظیم بازار در سطح ملی و شهرستانی رسالت بزرگی بر عهده دارند و باید با تصمیمات دقیق و منطقی، تعادل عرضه و تقاضا و آرامش روانی جامعه را حفظ کنند.

استاندار هرمزگان در پایان تأکید کرد: پایش مستمر بازار با مشارکت اصناف و اتحادیه‌ها و پیگیری مطالبات در چارچوب قانونی، می‌تواند روند تأمین مایحتاج عمومی را با دقت، ظرافت و منطق صحیح دنبال کرده و به ارتقای کیفیت خدمات به مردم منجر شود.