به گزارش خبرنگار مهر، آیین معنوی و عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان سنقروکلیایی، فردا جمعه ۲۸ فروردینماه ۱۴۰۵ با حضور پرشور اقشار مختلف مردم مومن و مسئولان محلی در محل مسجد جامع حضرت امام خمینی (ره) شهر سنقر برگزار میگردد.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، پیش از ایراد خطبههای نماز جمعه توسط امام جمعه شهرستان، حجتالاسلام والمسلمین شهریار علامه محب، امام جماعت دهستان فارسینج به عنوان سخنران پیش از خطبهها به ایراد سخن میپردازد. محوریت سخنرانی وی در این هفته، تحلیل ابعاد و تحولات «جنگ رمضان» خواهد بود.
در این مراسم، احسان جهانگیری مسئولیت اجرای برنامهها را بر عهده دارد و طنین کلام وحی و ندای ملکوتی اذان نیز با صدای محسن سلیمانی، قاری و مؤذن این هفته نماز جمعه سنقر، در فضای مسجد جامع طنینانداز خواهد شد.
ستاد برگزاری نماز جمعه شهرستان سنقروکلیایی از عموم مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه دعوت کرده است تا با حضور باشکوه خود در این میعادگاه عبادی، بار دیگر اتحاد و همبستگی خود را به نمایش بگذارند.
