تأکید دادستانی کل بر استیفای حقوق مادی و معنوی ملت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه دادستانی کل کشور آمده است: در اجرای دستور رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (مدّظلهالعالی) و براساس وظایف قانونی، فرآیند استیفای حقوق مادی و معنوی ملت شریف ایران از مسیرهای مختلف قانونی با قاطعیت در حال پیگیری است.
در این چارچوب، رسیدگی به پروندهها و دعاوی در مراجع قضایی داخلی و بهرهگیری از ظرفیت نهادها و محاکم ذیصلاح بینالمللی در دستور کار قرار دارد تا حقوق تضییعشده ملت ایران با تکیه بر سازوکارهای معتبر حقوقی مطالبه و استیفا شود.
همچنین تعقیب کیفری عاملان جنایت، اعم از آمران، مباشران و مشارکتکنندگان در ایراد خسارتهای مادی و معنوی به ملت ایران، با رعایت تشریفات قانونی در حال انجام است.
دادسراهای عمومی و انقلاب نیز موظف شدهاند با افرادی که به هر نحو با دشمن همکاری داشتهاند، برخورد قاطع و قانونی به عمل آورند.
رسیدگی به پرونده متهمان مرتبط با «جنگ رمضان» طبق قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در چارچوب مقررات و در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد و مرتکبان به اشد مجازات مقرر قانونی خواهند رسید.
