فعالیت ۳ گشت منابع طبیعی در دهلران برای جلوگیری از قاچاق چوب

جلیل فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار با تأکید بر اجرای دقیق قانون و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان منابع طبیعی گفت: با هرگونه قاچاق چوب، هیزم و زغال برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد.

وی افزود: به‌دلیل اهمیت حفاظت از عرصه‌های ملی، بیشترین تمرکز گشت‌زنی و کنترل در بخش‌های میمه و زرین‌آباد، به‌ویژه مناطق جنگلی، صورت می‌گیرد.

فرهادی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی شهرستان دهلران و بخش‌های تابعه اظهار داشت: دستگاه قضایی با پیگیری و رسیدگی قاطعانه به پرونده متخلفان عرصه‌های ملی که توسط یگان حفاظت تشکیل می‌شود نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی ایفا می‌کند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران ضمن هشدار به قاچاقچیان هیزم و زغال تأکید کرد: با توجه به گشت‌زنی مستمر یگان حفاظت، تمامی متخلفان زیر ذره‌بین هستند و هیچ تخلفی از دید مأموران منابع طبیعی پنهان نخواهد ماند.