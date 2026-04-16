بازدید معاون فرهنگی وزارت بهداشت از مدرسه شجره طیبه میناب

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی معاون وزیر بهداشت با هیئتی از دانشجویان از مدرسه شجره طیبه میناب که در حمله موشکی دشمن مورد اصابت قرار گرفت بازدید کرد.

حبیبی در این بازدید ضمن محکومیت حمله موشکی به مدرسه میناب که جمعی از دانش اموزان و معلمین را به شهادت رساند گفت: بی شک خون این شهدا نابودی رژیم استکبار و کودک کش را رقم خواهد زد .

معاون وزارت بهداشت و درمان با حضور در بیمارستان ابوالفضل میناب از کادر درمان تقدیر کرد و بیان داشت: حضور دلسوزانه شما در این لحظات جهاد فی سبیل الله بود که در روزهای جنگ تحمیلی دلسوزانه برای خدمت به مردم شبانه روز را مشغول خدمت رسانی بودید.

وی سپس در گلزار شهدای دانش آموز حضور پیدا کرد و با قرائت فاتحه یاد این شهدا را گرامی داشت.

حبیبی گفت :دشمن آنقدر ضعیف شده است که از کیف و کتاب دانش آموزان مدرسه شجره طیبه بیم ناک بوده است و برای همین به مکانی که هیچ گونه اثر نظامی در آن نبوده است حمله موشکی را انجام داده است.

معاون وزیر بهداشت گفت: این حادثه دنیا را تکان داده است و قطعا مجامع بین المللی این جنایت را نادیده نخواهند گرفت.

حبیبی عنوان کرد :دلت و خواری دشمنان مستکبر فرا رسیده است و خون این شهدای دانش آموز لکه ننگی تا ابد دامان آنها را فرا خواهد گرفت و به نابودی نزدیک تر می شوند.