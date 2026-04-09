۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

برپایی بیش از ۴۰ موکب برای برگزاری اربعین رهبر شهید و شهدا در میناب

برپایی بیش از ۴۰ موکب برای برگزاری اربعین رهبر شهید و شهدا در میناب

میناب- فرماندار ویژه میناب از برپایی بیش از ۴۰ موکب مردمی و فرهنگی برای برگزاری اربعین رهبر شهید و شهدای دانش آموز در میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر با اشاره به فرا رسیدن اربعین رهبر شهید انقلاب و شهدای دانش آموز اظهار داشت: شهرستان میناب خود را برای برگزاری اربعین رهبر شهید و شهدای دانش آموز آماده کرده است.

وی افزود: مراسم اربعین رهبر شهید و شهدای مدرسه شجره طیبه از عصر روز پنجشنبه در گلزار شهدا تا عصر روز جمعه به مدت دوروز بر گزار می شود.

فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: برای برگزاری این مراسم در شهرستان میناب بیش از ۴۰ موکب مردمی در سطح شهرستان برپا می شود تا از شرکت کنندگان در مراسم اربعین شهدای وطن پذیرایی کنند.

رادمهر بیان داشت: مردم شهرستان میناب با خلق حماسه ای دیگر در این مراسم نشان خواهند داد خونخواه رهبر شهید و شهدای دانش آموز و وطن با نابودی اسراییل و انتقام سخت با دشمن متجاوز هستند.

کد مطلب 6796173

