  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰

طاهری: هوشیاری ملت ایران سد محکمی در برابر فتنه‌های دشمنان است

تبریز- مسئول بخش فرق و ادیان اداره‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به محاسبات غلط دشمنان در شناخت ملت ایران، گفت: هوشیاری ملت ایران سد محکمی در برابر فتنه‌های دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب طاهری شامگاه پنجشنبه در جمع پرشور مردم ولایتمدار منطقه مارالان تبریز، با اشاره به خطاهای محاسباتی دشمنان در شناخت ملت بزرگ ایران، اظهار داشت: دشمنان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، همواره به دنبال ایجاد تفرقه قومی و دامن زدن به اختلافات مذهبی در میان اقوام ایرانی بوده‌اند.

مسئول بخش فرق و ادیان اداره‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی افزود: اما ملت بصیر ایران، با درک عمیق از دسیسه‌های دشمن، همواره با اتحاد و همدلی، چه در میان اقوام گوناگون و چه در میان پیروان مذاهب مختلف اعم از شیعه و سنی و همچنین اقلیت‌های دینی چون کلیمیان، مسیحیان و زرتشتیان، در بزنگاه‌های حساس تاریخی، زیر چتر پرافتخار ایران عزیز، دوشادوش یکدیگر در مسیر پاسداری از انسجام ملی ایستادگی کرده‌اند.

طاهری، که مسئولیت بخش ادیان و فرق سازمان تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی را بر عهده دارد، به ریشه‌های خشونت و کودک‌کشی در تفکر صهیونیستی نیز اشاره کرد و گفت: حمله به مدرسه میناب، اقدامی عامدانه و آگاهانه با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه صورت گرفت.

وی در پایان اضافه کرد: امروز ما با تفکری داعشی در قامت کت و شلوار و کراوات روبرو هستیم که در قالب جریان صهیونیستی ظاهر شده است.

کد مطلب 6802733

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها