به گزارش خبرنگار مهر، حبیب طاهری شامگاه پنجشنبه در جمع پرشور مردم ولایتمدار منطقه مارالان تبریز، با اشاره به خطاهای محاسباتی دشمنان در شناخت ملت بزرگ ایران، اظهار داشت: دشمنان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، همواره به دنبال ایجاد تفرقه قومی و دامن زدن به اختلافات مذهبی در میان اقوام ایرانی بوده‌اند.

مسئول بخش فرق و ادیان اداره‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی افزود: اما ملت بصیر ایران، با درک عمیق از دسیسه‌های دشمن، همواره با اتحاد و همدلی، چه در میان اقوام گوناگون و چه در میان پیروان مذاهب مختلف اعم از شیعه و سنی و همچنین اقلیت‌های دینی چون کلیمیان، مسیحیان و زرتشتیان، در بزنگاه‌های حساس تاریخی، زیر چتر پرافتخار ایران عزیز، دوشادوش یکدیگر در مسیر پاسداری از انسجام ملی ایستادگی کرده‌اند.

طاهری، که مسئولیت بخش ادیان و فرق سازمان تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی را بر عهده دارد، به ریشه‌های خشونت و کودک‌کشی در تفکر صهیونیستی نیز اشاره کرد و گفت: حمله به مدرسه میناب، اقدامی عامدانه و آگاهانه با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه صورت گرفت.

وی در پایان اضافه کرد: امروز ما با تفکری داعشی در قامت کت و شلوار و کراوات روبرو هستیم که در قالب جریان صهیونیستی ظاهر شده است.