موج استکبارستیزی در جهان گسترش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «رضا طلایی‌نیک» سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تشریح نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران در «جنگ تحمیلی سوم» اظهار داشت: سپاه و ارتش دو بازوی مکمل و مقوّم همدیگر در دفاع جانانه و قهرمانانه از ملت و ایران سربلند بوده و هستند.

سردار طلایی‌نیک با اشاره به ابعاد گسترده مشارکت ملی در جنگ تحمیلی سوم، افزود: در کنار سپاه و ارتش، وجود نیروهای مردمی بسیج، نقش‌آفرینی‌های یگان‌های انتظامی و همچنین پشتیبانی مردم و دولت، پیروزی‌های بزرگی را در «جنگ تحمیلی سوم» رقم زد؛ به گونه‌‎ای که رژیم صهیونیستی و آمریکا به هیچ‌یک از اهداف اعلامی و اعمالی خود علیه ایران دست نیافتند.

وی گفت: ناکامی‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در «جنگ تحمیلی سوم» با حضور قاطع ملت ایران، رزم قهرمانانه سپاه و ارتش و پشتیبانی دولت و مشارکت ملی، به‌صورت تاریخی رقم خورد؛ به گونه‌ای که هیمنه و هژمونی آمریکا در منطقه و جهان با شکست در عدم تحقق اهدافش در «جنگ تحمیلی سوم» فرو ریخته است.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان خاطرنشان کرد: روند مخالفت‌ها با جبهه استکبار در جهان همانند نهضت ضدصهیونیستی، در حال اوج‌گرفتن است.