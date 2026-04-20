به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، این اقدام که توسط سی‌بی‌اس نیوز فاش شد، عملاً به برخی کشورها اجازه می‌دهد تا خرید نفت روسیه را در دریا بدون مواجهه با تحریم‌ها از سر بگیرند که ین موضوع اذعان ضمنی به اهمیت تأمین نفت روسیه برای ثبات بازار است.

طبق گزارش‌ها، مجوز جدید به خریداران اجازه می‌دهد تا بخش قابل توجهی از تحریم‌های سختگیرانه ایالات متحده علیه بخش انرژی روسیه را دور بزنند. با این حال، این مجوز محدود به محموله‌هایی است که تا صبح جمعه در کشتی‌ها بارگیری می‌شوند و تا ۱۶ مه معتبر است، اقدامی موقت که نشان دهنده سردرگمی واشنگتن بین لفاظی‌های تحریمی و نیازهای واقعی بازار است.

این درحالی است که چهارشنبه گذشته وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که مجوز لغو یک ماهه تحریم نفت شناور ایران و روسیه دیگر تمدید نخواهد شد.

به نظر می‌رسد که واشنگتن همچنان نگران افزایش قیمت نفت است و گفته می‌شود این اقدام را تحت فشار کشورهای آسیایی متضرر از افزایش قیمت نفت صادر کرده است.