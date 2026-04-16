به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در دیدار با مدیرکل و شورای معاونین بنیاد مسکن لرستان، این مجموعه را نهادی تخصصی، انقلابی و خدمترسانی عنوان کرد.
وی گفت: این نهاد در سال اخیر به واسطه خدمات و زحماتی که برعهده داشته است، یک مجموعه انقلابی، متخصص، پایکار مردم و ارزشمند است که تلاشهای آنها بهویژه در ایام جنگ و بازسازی خسارات جنگ قابلتقدیر است.
ظرفیت مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بسیار تخصصی و بالا است
استاندار لرستان، ادامه داد: بی شک این تلاشها مأجور است و خداوند متعال نگاه ویژهای به شما دارد.
شاهرخی با بیان اینکه امام راحل و رهبر کبیر انقلاب انسان منحصربهفرد بودند و در عصرشان، نگاه ویژه و بلندی داشتند، گفت: تشکیل بنیاد مسکن از برکات وجودی ایشان است که امروز هم آثار خوب این امر در کشور جاری و ساری است.
وی افزود: تشکیل حساب ۱۰۰ امام باهدف خانهدار کردن محرومین و به دنبال آن هم تشکیل نهاد و سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از دیگر برکات حضور ایشان بود و زمانی که به عقبه این مجموعه نگاه میکنیم، برکات و اثرات بینظیر و فراوانی را در کشور بهخصوص برای محرومین در روستاها فراهم کرده است.
استاندار لرستان، تصریح کرد: این مجموعه در طی سالیان متمادی در همه حوادث از جمله جنگ و موضوعات مختلف، وظایف سازمانی، فراسازمانی و حاکمیتی را به عهده گرفته که این امر هم از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
شاهرخی، تصریح کرد: تا جایی که طی سالهای متمادی در استانهای مختلف تجربه کردهام، ظرفیت مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بسیار تخصصی و بالا است و این مجموعه با نیروهایی متعهد، علاقهمند و دلسوز فعالیت میکند.
بنیاد مسکن نباید جولانگاه ستادها و نمایندهها و سیاسیون باشد
وی نوع نگاه و برایند کاری نیروهای این مجموعه و عملکرد آنها، نشأت گرفته و منطبق با انقلابیگری، فداکاری و ایثار است که ازاینحیث هم از شما تشکر میکنم.
استاندار لرستان، یادآور شد: شاید بنیاد مسکن از مجموعه دستگاههایی بود که از روز اول فشارهای مختلف از داخل و بیرون برای تغییر مدیریت این مجموعه وجود داشت، ولی با نوع نگاه و شناختی که نسبت به عملکرد و ظرفیت این مجموعه داشتم با این درخواست موافقت نکردم و به آنها میدان ندادم؛ زیرا باور دارم که این مجموعه یک نهاد تخصصی، مقدس و محترمی است که نباید جولانگاه ستادها و نمایندهها و سیاسیون و... قرار بگیرد.
شاهرخی خطاب به مجموعه بنیاد مسکن استان نیز، تأکید کرد: شما هم نباید اجازه بدهید که رویکرد سیاسی و... در این مجموعه شکل بگیرد همانگونه که در خصوص آموزشوپرورش نیز تأکید دارم، رسالت آموزشوپرورش تعلیموتربیت است و این نهاد هم کلوب سیاسی نیست.
وی تصریح کرد: انتخاباتها تمام میشود و آرایشهای سیاسی و انتخاباتی نیز به پایان میرسد؛ ولی ما در قبال فرزندان مردم و ایران، رسالت مهمی داریم.
رسالت سنگین بنیاد مسکن در ساخت واحدهای آسیبدیده در جنگ
استاندار لرستان با اشاره به رسالت بنیاد مسکن در خصوص منازل مردم نیز، گفت: شما رسالت سنگینی برعهده دارید، بهویژه در حوزه طرحهای هادی روستایی که رکن علمی، کارشناسی، فنی و اجرایی این کار هستید.
شاهرخی، یادآور شد: فلسفه وجودی آقای رئیسجمهور و همه ارکان دولت، فلسفه وجودی استاندار و همه ارکانش و هر کسی که میز یا قلمی دارد و از ناحیه دولت یا حاکمیت اختیاراتی گرفته است به واسطه وجود مردم است پس مردم و خدمت به مردم را فراموش نکنید.
وی افزود: در جنگ اخیر علاوه بر خسارت مالی، مردم خسارت روحی نیز دیدند پس با تمام توان به حق و عدالت بین مردم رفتار بکنید و اگر معدود افرادی به دنبال فرصتطلبی بودند، آنها راهم مدیریت کنید تا حقوق دیگران ضایع نشود.
استاندار لرستان، تأکید کرد: با مردم خسارتدیده باعدالت و محبت رفتار بشود.
