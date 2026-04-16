۷ عامل تشویش اذهان عمومی در گیلان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان، در حالی که مردم وطن پرست و ولایتمدار ایران اسلامی در کنار مسئولین و نیروهای مسلح در مقابل دشمن کودک کش و متجاوز آمریکایی و صهیونستی ایستادگی تاریخی از خود نشان داده است، افرادی فریب خورده و بعضا خائن با اقداماتی علیه مردم سرزمین خود به نفع دشمن غاصب فعالیت می کنند، در این راستا با رصدهای اطلاعاتی و اقدامات فنی و عملیاتی مأموران انتظامی استان، ۷نفر از افرادی که در فضای مجازی و شبکه های رسانه ای دشمن با انتشار مطالبی دروغ و تصاویر جعلی اقدام به تشویش اذهان عمومی می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

بر اساس این گزارش، متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

پلیس گیلان ضمن برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت جامعه از همکاری و همراهی شهروندان قدردانی نموده از احاد مردم شریف و در صحنه درخواست می نماید در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، بلافاصله مراتب را از طریق شماره‌های ۱۱۰ و ۱۱۶ به پلیس اطلاع دهند.