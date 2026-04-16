۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۲

۷ عامل تشویش اذهان عمومی در گیلان دستگیر شدند

رشت- ۷ نفر از عوامل مرتبط با شبکه‌های خارجی و کانال‌های معاند که با ارسال اخبار کذب و تصاویر غیرواقعی قصد تشویش اذهان عمومی را داشتند طی ۴۸ ساعت گذشته در گیلان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان، در حالی که مردم وطن پرست و ولایتمدار ایران اسلامی در کنار مسئولین و نیروهای مسلح در مقابل دشمن کودک کش و متجاوز آمریکایی و صهیونستی ایستادگی تاریخی از خود نشان داده است، افرادی فریب خورده و بعضا خائن با اقداماتی علیه مردم سرزمین خود به نفع دشمن غاصب فعالیت می کنند، در این راستا با رصدهای اطلاعاتی و اقدامات فنی و عملیاتی مأموران انتظامی استان، ۷نفر از افرادی که در فضای مجازی و شبکه های رسانه ای دشمن با انتشار مطالبی دروغ و تصاویر جعلی اقدام به تشویش اذهان عمومی می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

بر اساس این گزارش، متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

پلیس گیلان ضمن برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت جامعه از همکاری و همراهی شهروندان قدردانی نموده از احاد مردم شریف و در صحنه درخواست می نماید در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، بلافاصله مراتب را از طریق شماره‌های ۱۱۰ و ۱۱۶ به پلیس اطلاع دهند.

