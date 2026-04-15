به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان گیلان ‌در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی توسط خادمان مردم در مجموعه انتظامی، مأموران پلیس آستانه‌اشرفیه خبری مبنی بر فعالیت افرادی که با انتشار اخبار کذب و شایعات بی‌اساس قصد سلب امنیت روانی شهروندان و ایجاد التهاب در جامعه را داشتند، دریافت کردند.‌

بر اساس این گزارش، مأموران انتظامی با بکارگیری شگردهای تخصصی و فنی، موفق به شناسایی محل اختفای متهمان شده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در یک عملیات غافلگیرانه، ۲ متهم ۲۵ و ۲۶ ساله که در بستر فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب می‌کردند، دستگیر شدند.‌

گفتنی است متهمان پس از مواجهه با مستندات پلیس، به بزه انتسابی خود اعتراف کرده و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی به اتهامات، به مراجع قضائی معرفی شدند.‌

پلیس گیلان با تأکید بر حساسیت‌های کنونی جامعه، بار دیگر به مخلان امنیت روانی هشدار داد که خط قرمز پلیس، آرامش مردم است و با هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای حقیقی و مجازی که موجب نگرانی شهروندان شود، طبق قانون با قاطعیت برخورد خواهد شد.