دستگیری ۱۰۱ نفر از عوامل مرتبط با رژیم صهیونی - آمریکایی در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان گیلان، با اقدامات فنی و انجام تحقیقات منسجم پلیسی از ابتدای جنگ رمضان تاکنون ۱۰۱ نفر از افراد به اتهام تشویش اذهان عمومی و همچنین، تصویربرداری از مناطق ممنوعه و انتشار آن در فضای مجازی یا ارسال آن به رسانه های معاند در گیلان شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر شدند.

۹۱ نفر به اتهام انتشار اخبار نادرست و شایعات به منظور تشویش اذهان عمومی در زمان جنگ و ۱۰ نفر نیز با برنامه‌ریزی قبلی با عکسبرداری و فیلم برداری از مراکز حساس و همچنین مکانهای مورد اصابت پرتابه های دشمن و ارسال آن به شبکه‌های معاند اقدام نموده اند.

پلیس ضمن تشکر از شهروندان خاطرنشان کرد: همکاری مردم در اطلاع‌رسانی سریع موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و شماره ۱۱۶ پلیس موجب شناسایی و دستگیری تعداد زیادی از این افراد شده است.