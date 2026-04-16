به گزارش خبرنگار مهر محمد حمیدی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از پیش‌بینی هزار و ۸۲۲ شعبه اخذ رأی برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این استان خبر داد.

وی با تشریح آخرین آمار داوطلبان اظهار کرد: برای ۱۹۵ کرسی شوراهای شهری، هزار و ۶۰۱ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، هزار و ۴۵۷ نفر تأیید صلاحیت شده، ۷۵ نفر رد صلاحیت و ۶۹ نفر نیز انصراف داده‌اند.

حمیدی افزود: در بخش شوراهای روستایی نیز برای سه هزار و ۳۸۱ کرسی، هفت هزار و ۷۲۵ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان، صلاحیت هفت هزار و ۲۲۹ نفر تأیید شده است.

رئیس ستاد انتخابات گلستان در ادامه با اشاره به زمان‌بندی تبلیغات انتخاباتی گفت: فرآیند تبلیغات از ساعت ۱۲ روز سوم اردیبهشت آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت پیش از روز رأی‌گیری ادامه خواهد داشت.

وی با توصیه به داوطلبان تأکید کرد: نامزدها از هرگونه تبلیغ در تجمع‌های شبانه و موکب‌های اطراف این تجمعات خودداری کنند تا روند انتخابات در فضایی قانونمند و آرام برگزار شود.