به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی ظهر امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ مقرر و در روز جمعه یازدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ بهصورت همزمان در سراسر کشور برگزار میشود.
وی گفت: در این راستا همه تجهیزات و امکانات موردنیاز برای برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور تأمین و در حال ارسال به استانها برای توزیع مابین فرمانداریها و بخشداریها است.
دبیر ستاد انتخابات لرستان، عنوان کرد: با درایت مهندس استاندار سختکوش لرستان و معاونت سیاسی امنیتی استانداری پیگیریهای لازم برای تأمین اعتبار و تجهیزات موردنیاز بهمنظور برگزاری انتخابات از طریق وزارت کشور صورتگرفته و بهزودی اعتبارات مصوب و تجهیزات موردنیاز به استان ابلاغ و ارسال خواهد شد.
آریایی، افزود: با تلاش شبانهروزی فرمانداران و بخشداران، همه شعب اخذ رأی برای برگزاری انتخابات در سطح شهرها و روستاهای استان نیز مشخص و تعیین شده و عوامل و نیروهای اجرایی برگزارکننده انتخابات در شعب نیز در حال سازماندهی هستند.
وی یادآور شد: از روز پنجشنبه سوم اردیبهشتماه نیز تبلیغات نامزدهای انتخاباتی بهصورت رسمی آغاز میشود و نامزدهای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در سطح ۳۳ شهر و هزار و ۷۱۲ روستا برنامههای تبلیغاتی خود را به مدت یک هفته تمام؛ برگزار خواهند کرد.
