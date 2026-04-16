  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

اعلام اسامی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در آذربایجان‌شرقی

تبریز- با پایان یافتن مراحل بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان اسامی نهایی نامزدهای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در استان آذربایجان‌شرقی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داود گرشاسبی فرماندار تبریز روز پنجشنبه اظهار داشت: اسامی نهایی نامزدهای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در استان آذربایجان شرقی اعلام شد.

گرشاسبی گفت: براساس اعلام شورای نگهبان «جواد مجتهد» فرزند محسن نام مستعار مجتهدشبستری کد نامزد ۹۱۸ و سیدمحمد واعظ موسوی فرزند سیداحمد نام مستعار موسوی شبستری _واعظ شبستری ما نامزد ۹۱۹ به عنوان نامزدهای نهایی انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری معرفی شده است.

کد مطلب 6802654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها