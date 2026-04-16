به گزارش خبرگزاری مهر، داود گرشاسبی فرماندار تبریز روز پنجشنبه اظهار داشت: اسامی نهایی نامزدهای انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری در استان آذربایجان شرقی اعلام شد.
وی افزود: با پایان یافتن مراحل بررسی صلاحیتها توسط شورای نگهبان اسامی نهایی نامزدهای انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری در استان آذربایجانشرقی اعلام شد.
گرشاسبی گفت: براساس اعلام شورای نگهبان «جواد مجتهد» فرزند محسن نام مستعار مجتهدشبستری کد نامزد ۹۱۸ و سیدمحمد واعظ موسوی فرزند سیداحمد نام مستعار موسوی شبستری _واعظ شبستری ما نامزد ۹۱۹ به عنوان نامزدهای نهایی انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری معرفی شده است.
