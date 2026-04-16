داوطلبان شوراها تا ۱۵ روز قبل از انتخابات مهلت انصراف دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا آریایی در سخنانی، اظهار داشت: آخرین مهلت تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا حداکثر ۱۵ روز قبل از برگزاری انتخابات است.

وی گفت: نامزدهای انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان توجه داشته باشند که با عنایت به تبصره (۴) ماده (٣٧) قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور داوطلبانی که در یکی از حوزه‌های انتخابیه ثبت‌نام کرده‌اند و صلاحیت آنها تأیید شده است، فقط برای یک‌بار می‌توانند حداکثر تا ۱۵ روز قبل از روز اخذ رأی و ١۴٠۵.٠١.٢٧ حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را در محدوده همان شهرستان و با ارائه درخواست کتبی به هیئت اجرائی مبدأ، تغییر دهند.

دبیر ستاد انتخابات لرستان، ادامه داد: این دسته از داوطلبان نیاز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به جز در مواردی که مدرک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به‌دست‌آمده است نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آنها نیست.