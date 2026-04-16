  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

۵۷ شعبه با ۱۲۰۰ نیروی اجرایی آماده برگزاری انتخابات در بندرخمیر

خمیر- فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات بندرخمیر از آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری انتخابات شوراها خبر داد و گفت: ۵۷ شعبه اخذ رأی به این منظور در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد زرهی ضمن تبیین فرآیندهای اجرایی انتخابات، اظهار داشت: با وجود شرایط خاص، تمامی مراحل برگزاری انتخابات بدون هیچ‌گونه وقفه و مطابق زمان‌بندی قانونی در حال انجام است و هیچ مرحله‌ای دچار تأخیر نشده است.

وی تأکید کرد: صیانت از سلامت و شفافیت انتخابات، رعایت دقیق قوانین و مقررات، و حفظ بی‌طرفی کامل مجریان و ناظران از اصول اساسی و غیرقابل اغماض در فرآیند برگزاری انتخابات است.

زرهی با اشاره به ضرورت استفاده از نیروهای توانمند و مورد اعتماد در شعب اخذ رأی، افزود: انتخاب عوامل اجرایی باید بر پایه تعهد، تخصص و صلاحیت انجام شود و هرگونه رویکرد جناحی در این زمینه باید به‌طور کامل کنار گذاشته شود تا اعتماد عمومی نسبت به روند برگزاری انتخابات تقویت و تثبیت گردد.

فرماندار خمیر در ادامه اعلام کرد: در مجموع ۵۷ شعبه اخذ رأی در سه شهر و ۴۹ روستای شهرستان خمیر تجهیز و آماده شده است و بیش از ۱۲۰۰ نفر از عوامل اجرایی، نظارتی و پشتیبانی برای برگزاری انتخاباتی قانونمند، آرام و منظم در آمادگی کامل قرار دارند.

